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    23 декабря 2014

    Смартфон LG Fx0 с Firefox OS заключён в очень необычный корпус: Смартфон LG Fx0 с Firefox OS получил прозрачный корпус

    20:4944

    Самый большой по площади и самый посещаемый центр развлечений в мире начинает принимать платежи Apple Pay : Посетители Disney World смогут платить с помощью Apple Pay

    20:3350

    В университете Райса создан плоский датчик изображения толщиной в один атом: Малая толщина одноатомных датчиков наделяет их уникальными особенностями

    20:0311

    LG обещает привезти на CES 2015 беспроводные акустические системы Music Flow Wi-Fi: Акустические системы LG Music Flow Wi-Fi можно использовать как по одной, так и подключая друг к другу по беспроводному интерфейсу

    19:202

    Смартфон Samsung Z1 под управлением ОС Tizen поступит в продажу 18 января: Samsung Z1 будет стоить не дороже $90

    19:1511

    Texas Instruments создала крошечный преобразователь напряжения для носимой электроники и устройств Интернета вещей: Преобразователь TI способен поднять напряжение с 300-400 мВ до 3-5 В

    18:1513

    Основой смартфона HTC A12 послужит SoC Qualcomm Snapdragon 410: Анонс HTC A12 ожидается в феврале 2015 года

    16:512

    Появились новые сведения о смартфоне HTC One Hima: Ожидается, что смартфон HTC One Hima будет представлен в марте 2015 года

    16:428

    Камера Olympus E-M5 II позволит делать снимки разрешением 40 Мп: Olympus приписывают намерение выпустить камеру E-M5 II и новый вариант объектива, охватывающего диапазон фокусных расстояний 14-150 мм

    16:1835

    Asus пополнила свой ассортимент смартфоном Pegasus стоимостью $130: Смартфон Asus Pegasus получил 2 ГБ оперативной памяти

    16:107

    Смартфон Samsung Galaxy Alpha обтянули кожей и выпустили ограниченным тиражом в 100 экземпляров: Samsung сотрудничает с Free Lance и дизайнером Жан-Батистом Ротюро

    15:3418

    Успешно протестирована агрегация трех несущих LTE Category 9 при работе встроенного модема SoC Qualcomm Snapdragon 810 в сети LTE-Advanced : Qualcomm, EE и Huawei подтвердили поддержку модемом Qualcomm Snapdragon 810 технологии LTE-Advanced

    15:19

    Meizu всё-таки представила дешёвый смартфон m1 note стоимостью $160 с экраном Full HD и 2 ГБ ОЗУ: Смартфон Meizu m1 note получил восьмиядерную платформу

    13:3020

    Сапфир защитит экран смартфона Xiaomi Mi 5: Новый флагманский смартфон Xiaomi получит экран размером 5,7 дюйма

    13:1316

    Смартфон BlackBerry Rio (Z20) будет стоить менее $300 и получит пятидюймовый экран: Смартфон BlackBerry Rio (Z20) могут оснастить устаревшей плаформой

    12:532

    Представлен недорогой планшетофон Huawei Ascend GX1 с шестидюймовым экраном HD: Смартфон Huawei Ascend GX1 оценён в $255

    11:571

    Появились первые сведения о смартфоне Samsung SM-G430 с экраном размером 5,5 дюйма: Упоминания о смартфоне Samsung SM-G430 замечены в базе данных индийской таможни и на сайте производителя

    11:521

    Компания Samsung Electronics начала серийный выпуск чипов мобильной памяти LPDDR4 плотностью 8 Гбит: Чипы плотностью 8 Гбит позволяют выпускать микросхемы DRAM объемом 4 ГБ

    11:3512

    У Google готов первый рабочий прототип автономного автомобиля: Google намерена выпустить на дороги автономные машины через пять лет

    11:3332

    Tokina не планирует выпускать вариант объектива AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX с креплением Sony A: Объектив Tokina AT-X 11-20mm f/2.8 PRO DX предназначен для камер формата APS-C

    08:304

    Рынок полупроводниковой продукции в 2014 году показал максимальный за последние четыре года рост: Лидером рынка является компания Intel, на которую приходится 14,1% мирового оборота полупроводниковой продукции

    08:001

    Мини-ПК Arbor Solution ARES-5300 на процессоре Intel Celeron J1900 имеет пассивное охлаждение и усиленное исполнение: «Программируемый встраиваемый контроллер» Arbor Solution ARES-5300 рассчитан на монтаж на рейке DIN

    07:008

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