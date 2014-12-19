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    19 декабря 2014

    Ресиверы MHL/HDMI Silicon Image SiI5293 и SiI5620 предназначены для подключения смартфонов к автомобилям: Информационно-развлекательные системы автомобилей становятся все совершенней

    22:504

    За два года с момента покупки компанией Facebook стоимость сервиса Instagram выросла в 49 раз и достигла 35 млрд долларов: При стоимости 35 млрд долларов Instagram оказывается дороже, чем, например, Twitter, Yelp или LinkedIn

    22:006

    Nikon приписывают намерение скоро выпустить полнокадровый объектив Nikkor AF-S 300mm f/4 FL VR: На смену объетиву Nikon AF-S 300mm f/4D IF-ED идет более современная модель

    21:325

    Nvidia и Marvell разрабатывают однокристальные платформы для проекта Project Ara: Nvidia модифицирует свою платформу Tegra K1 для Project Ara

    21:314

    Samsung закрывает сервис ChatON: Сервис ChatON прекратит существование в первом квартале следующего года

    20:235

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J1 будет поддерживать LTE: Смартфон Samsung Galaxy J1 получит экран диагональю 4,3 дюйма

    19:517

    Мини-ПК Asus E210 с пассивным охлаждением основан на платформе Celeron N2807: Мини-ПК Asus E210 имеет толщину 29 мм

    17:493

    Регистрация на DevCon 2015 открыта:

    17:31

    Altera показала работу контроллера DDR4-2666, реализованного средствами FPGA: DDR4-2666 — максимальная на сегодня скорость работы FPGA с памятью

    16:564

    За прошедший квартал BlackBerry реализовала всего 1,9 млн смартфонов: BlackBerry снова зафиксировала убыток

    16:495

    Japan Display и Sharp снижают цены на свою продукцию, чтобы конкурировать с китайскими производителями: Japan Display и Sharp снижают стоимость своих панелей

    16:2726

    Смартфон Samsung Galaxy S6 замечен в базе данных индийской таможни: Образец смартфона Samsung SM-G920F импортируется из Южной Кореи в Индию для целей НИОКР и ознакомления

    14:501

    Xilinx первой начинает серийный выпуск 20-нанометровых FPGA: По оценке Xilinx, программируемые матрицы Kintex UltraScale KU040 на год опережают продукцию конкурентов

    14:277

    Sony рекламирует новое устройство, которое покажут на CES 2015: Рекламируемое устройство Sony будет выделяться очень малой толщиной

    14:0916

    Смартфон Lenovo P70t при ёмкости аккумулятора 4000 мА·ч будет весить всего 149 г: Смартфон Lenovo P70t получит платформу MediaTek MT6732

    13:538

    Анализатор протокола Ellisys Bluetooth Explorer 400 поддерживает Bluetooth 4.2: Интерфейс Bluetooth 4.2 поможет развитию интернета вещей

    13:44

    Google намерена оснастить автомобили полноценной операционной системой Android M: ОС Android M может появиться в автомобилях уже через год

    13:1330

    Сердцем мини-ПК Giada F110D служит процессор Intel Celeron J1900: Мини-ПК Giada F110D располагает двумя портами COM

    12:471

    На выставке CES 2015 компания LG покажет «умные» телевизоры с webOS 2.0 : LG переведёт свои телевизоры на новую версию webOS

    09:0022

    Названа цена и дата начала продаж объектива Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD (A012): Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD (A012) — первый широкоугольный полнокадровый объектив с постоянной максимальной диафрагмой F/2,8 и стабилизатором.

    08:307

    Коммутатор D-Link EasySmart DGS-1100-24P имеет 24 порта Gigabit Ethernet: Половина портов коммутатора D-Link EasySmart DGS-1100-24P поддерживает PoE+

    08:00

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