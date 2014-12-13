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    13 декабря 2014

    Микросхемы SRAM Renesas RMLV0816B и RMLV0808B обладают высокой радиационной стойкостью: Микросхемы SRAM Renesas RMLV0816B и RMLV0808B выпускаются по нормам 110 нм

    15:4917

    Samsung не подтверждает получение заказов на выпуск микросхем для Apple: Подразделение Samsung по выпуску микросхем по итогам года может оказаться убыточным

    13:2536

    Компактный защищенный ПК Aitech A171 на процессоре Intel Core i7 с пассивным охлаждением имеет большое количество интерфейсов и всего два разъема: Компьютер Aitech A171 рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +71°C

    12:5619

    Мобильный аккумулятор Rayovac Adventurer емкостью 10400 мА∙ч имеет защищенное исполнение и держит заряд до шести месяцев: Цена Adventurer — $60

    11:558

    Проблемы с компонентами для Apple Watch решены, серийный выпуск часов начнется в январе: В общей сложности Apple рассчитывает на отгрузку в 2015 году 24 миллионов часов Apple Watch

    08:3077

    В базе данных программы Geekbench появились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy Note 4 с SoC Snapdragon 810: Samsung Galaxy Note 4 с SoC Snapdragon 810 получил номер SM-N916S

    08:0015

    Аналитики IC Insights назвали двигатель роста рынка компонентов для встраиваемых систем: Продажи элементной базы для интернета вещей будут в ближайшие пять лет расти на 24% в год

    07:301

    Блок питания DeepCool Quanta DQ750 EVO мощностью 750 Вт имеет комбинированную кабельную систему: Габариты БП DeepCool Quanta DQ750 EVO равны 150 × 160 × 86 мм

    07:00

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