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    17 декабря 2014

    Гарнитура Func HS-260 White Edition стоит $80: По техническим характеристикам гарнитура Func HS-260 White Edition полностью идентична базовой модели

    21:318

    Huntkey открывает серию блоков питания X-Power моделью мощностью 400 Вт: Блок питания X-Power 400 соответствует спецификации Intel ATX 12V V2.2

    21:118

    Предварительный видеообзор Honor Spree 4X: Смартфон Honor Spree 4X стал еще одной новинкой, которую представила компания Huawei на своей вчерашней пресс-конференции

    20:261

    Стартовали продажи смартфона BlackBerry Classic: Смартфон BlackBerry Classic поступил в продажу по цене $450

    20:0816

    Предварительный видеообзор смартфона Honor 6 Plus: Напомним, вчера на мероприятии в Пекине компания Huawei официально представила смартфон Honor 6 Plus

    19:591

    Philips приобретает Volcano за 1,2 млрд долларов: Philips покупает производителя медицинского оборудования за 1,2 млрд долларов

    18:4710

    OnePlus внедрит технологию обработки звука Waves MaxxAudio в свои изделия: Уже в Новом году

    18:022

    В следующем году производители ноутбуков будут активнее использовать связки из SSD и HDD: Связки из твердотельных и классических накопителей станут популярнее

    17:3022

    Смартфоны Samsung Galaxy Note 4 и Note Edge не обновятся до Android 5.0.0: А сразу до последней версии

    17:146

    Sony приписывают намерение выпустить планшет Xperia Z4 Tablet Ultra с экраном диагональю 13 дюймов разрешением 4К: Sony Xperia Z4 Tablet Ultra, вероятно, мог бы составить конкуренцию Apple iPad Pro

    17:1121

    Блок питания SilverStone SX500-LG совмещает малый типоразмер с большим вентилятором: Эффективность новинки соответствует сертификату 80 PLUS Gold

    16:436

    В мониторе iiyama ProLite X2888HS используется ЖК-панель типа MVA диагональю 28 дюймов: iiyama ProLite X2888HS оценивается в $310

    16:406

    Motorola готовит два новых смартфона специально для китайского рынка: Motorola вернётся на рынок Китая с аппаратами XT1079 и XT1085

    16:222

    Блок питания Corsair HX1200i возглавит линейку БП Hxi с шиной Corsair Link: Новинка еще не анонсирована официально

    16:002

    Портативный аккумулятор OnePlus Power Bank ёмкостью 10 000 мА·ч стоит всего $15: OnePlus представила портативный аккумулятор Power Bank с литий-полимерными элементами

    15:591

    OnePlus также запретили продавать свои смартфоны в Индии: Micromax добилась запрета на продажу смартфонов OnePlus в Индии из-за использования ПО Cyanogen

    15:333

    Игровой монитор Benq RL2755HM предлагает подставку для геймпада и крючок для гарнитуры: Игровой монитор Benq RL2755HM получил панель TN

    15:055

    Умные часы Motorola Moto 360 получили обновление Android Wear 5.0.1: В ближайшее время должно произойти еще одно обновление

    14:581

    Иницитатива MediaTek Labs помогает разработчикам носимой электроники и устройств для интернета вещей: Авторы MediaTek Labs задались целью обеспечить всех желающих не только ключевыми аппаратными компонентами, но и всей необходимой информацией для создания готовых продуктов

    14:56

    Первой экраны Sharp Free-Form Display будет использовать Nintendo: Nintendo будет использовать экраны Sharp Free-Form Display для приставок или нового устройства

    14:335

    Everdisplay планирует в 2015 году выпускать круглые панели AMOLED для умных часов и шестидюймовые панели AMOLED разрешением WQHD: Китайская компания Everdisplay рассказала о своих планах по выпуску панелей AMOLED

    10:5220

    Восьмидюймовый планшет Fujitsu Stylistic Q335 ориентирован на бизнес-пользователей: Fujitsu Stylistic Q335 построен на SoC Intel Atom Z3735F

    08:379

    LG обещает привезти на CES 2015 телевизоры 4К, в которых используется технология квантовых точек: Продажи телевизоров разрешением 4К, в которых используется технология квантовых точек, LG планирует начать в 2015 году

    08:3043

    В третьем квартале 2014 года мировые продажи смартфонов выросли на 20%, но рынок Западной Европы продолжил сокращаться: Лидером мирового рынка смартфонов остается Samsung, однако доля этой компании сильно сократилась

    08:0010

    Дочернее предприятие Delta Electronics покупает Eltek за 530 млн долларов: Delta Electronics и Eltek — крупные производители блоков питания

    07:301

    Apple признали невиновной в деле, касающемся иска десятилетней давности: Apple не придётся выплачивать 350 млн долларов по коллективному иску

    07:1555

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