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    21 декабря 2014

    Аналитики ABI Research оценивают поставки процессоров с поддержкой TEE в этом году в 366 млн штук: К концу 2014 года число аппаратов с поддержкой HCE достигнет 252 млн штук

    15:481

    Точки беспроводного доступа Dell SonicPoint соответствуют спецификации IEEE 802.11ac : Точки доступа Dell SonicPoint предназначены для корпоративных пользователей

    14:251

    Смартфон Microsoft Lumia 1330 получит камеру PureView разрешением 14 Мп: Дебют смартфона Microsoft Lumia 1330 ожидается на выставке MWC 2015

    13:4011

    Появились изображения и некоторые технические данные планшетофона Huawei Ascend GX1: Основой бюджетного планшетофона Huawei Ascend GX1 послужит SoC с четырехъядерным процессором

    12:545

    Тест AnTuTu подтверждает, что основой смартфона Xiaomi Redmi 2S будет SoC Snapdragon 410: Смартфон Xiaomi Redmi 2S будет поддерживать Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 и LTE

    11:54

    Аналитики IDC обнаружили, что в минувшем квартале почти треть расходов на серверы, хранилища и коммутаторы пришлась на облачную инфраструктуру: В денежном выражении оборот в этом сегменте за три месяца оценивается в 6,5 млрд долларов

    09:00

    Samsung готовит беззеркальную камеру NX500 под управлением ОС Tizen: Премьера Samsung NX500 ожидается на выставке CES 2015

    08:3046

    Управляемый коммутатор MEN G101 поддерживает 25 портов Gigabit Ethernet и способен самостоятельно восстанавливаться после сбоев: Управляемый коммутатор MEN G101 выполнен в типоразмере CompactPCI Serial

    08:0022

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