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    25 декабря 2014

    LG будет работать над камерами для автономных автомобилей Mercedes-Benz: LG разрабатывает «зрительные» системы для беспилотных автомобилей Mercedes-Benz

    22:2810

    Компания Telepathy Japan показала носимый дисплей, яркость которого достигает 5000 кд/кв.м: Яркий носимый дисплей Telepathy Japan показан на выставке IDW 2014

    18:007

    Sony рассматривает возможность продать свой музыкальный бизнес: Sony может лишиться одного из наиболее прибыльных направлений

    17:008

    USB 3.1 начнет «взлетать» в первом полугодии 2015 года: Спецификацией USB 3.1 стандартизована скорость 10 Гбит/с

    17:0055

    В будущем году Asus намерена выпустить два фитнес-браслета с расширенными возможностями: Новые фитнес-браслеты Asus смогут следить за уровнем сахара в крови

    15:255

    Американские ученые обнаружили, что читать тексты на планшетах iPad перед сном вредно: Результаты двухнедельного исследования применимы и к другим устройствам со светящимися экранами

    13:5861

    Pantech намерена заручиться поддержкой компании BYD и вернуться на международный рынок с новыми бюджетными смартфонами: Pantech хочет продавать смартфоны по цене менее $200

    13:223

    Патент, полученный Olympus, дает представление, как камера E-M5 II разрешением 16 Мп сможет делать снимки разрешением 40 Мп: В камере Olympus E-M5 II изображение разрешением 40 Мп будет получаться из восьми исходных кадров

    13:0048

    Buffalo анонсирует продажи внешних оптических приводов BRXL-PT6U2V, поддерживающих диски BDXL и M-Disc: Привод BRXL-PT6U2V весит всего 220 г

    12:4015

    В Индии снова разрешены продажи смартфонов OnePlus One: Китайская компания OnePlus Technology оказалась в сложной ситуации

    12:232

    Аналитики IDC дали пять основных предсказаний на 2015 год: Общемировые расходы на информационные и коммуникационные технологии в 2015 году превысят 3,8 трлн долларов

    12:066

    VIA намерена вернуться к прибыльности уже в следующем году: В 2015 году VIA надеется получить прибыль

    12:015

    В начале следующего года Acer и Dell выпустят большие хромбуки с процессорами Intel Broadwell-U: Хромбуки перейдут на использование CPU Broadwell-U

    11:455

    По подсчетам аналитиков Transparency Market Research, рынок модулей камер в период с 2013 по 2019 год будет расти в среднем на 19,7% в год: Более половины рынка приходится на модули камер с датчиками типа CMOS

    11:33

    Корпоративные ноутбуки HP EliteBook 820 также получили процессоры Intel Broadwell: HP обновила ноутбуки EliteBook 820, наделив их новыми процессорами Intel

    11:311

    Выпуск 12-дюймовых ноутбуков Apple MacBook Air начнется в первом квартале 2015 года: Основой 12-дюймовых ноутбуков Apple MacBook Air послужат процессоры Intel Broadwell M

    11:1116

    Планшет Microsoft Surface Pro 4 будет построен на процессоре Intel Core M, работающем под управлением Windows 10 : Планшет Microsoft Surface Pro 4 будет дешевле модели Surface Pro 3

    10:5326

    Смартфоны Apple iPhone и планшеты Apple iPad следующего поколения получат удвоенный объем оперативной памяти: Удвоение объема оперативной памяти в iPhone и iPad значительно повысит потребность компании Apple в микросхемах DRAM

    10:4230

    Американские военные заказали суперкомпьютер SGI ICE X, в котором будет 125 888 процессорных ядер: Конфигурация суперкомпьютера SGI ICE X для AFRL DSRC будет включать 712 ускорителей Intel Xeon Phi и Nvidia

    08:3013

    Проект Brain Power использует очки Google Glass для помощи детям, больным аутизмом: Проект Brain Power использует очки Google Glass для реабилитации аутистов

    08:15

    Apple опережает Google и Samsung в представлении потенциальных покупателей носимой электроники : Купить носимое электронное устройство в течение года собираются 18% участников опроса, проведенного компанией Ipsos

    08:0029

    Смартфон Lenovo P70t засветился на «живых» фото: Смартфон Lenovo P70t получит заднюю крышку с пластиком «под кожу»

    07:453

    Чипсет Altair FourGee-3800/6300 с поддержкой LTE Cat 4 сертифицирован оператором крупнейшей сети 4G: Сертификация позволит сократить время разработки устройств с поддержкой LTE

    07:302

    Основой дешёвого планшета Samsung SM-T116 станет платформа Spreadtrum SC8830: Планшет Samsung SM-T116 может стать моделью Galaxy Tab 4 Lite

    07:1510

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