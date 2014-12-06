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    6 декабря 2014

    ARM обновляет архитектуру ARMv8: Изменения в ARMv8.1-A касаются набора команд, модели исключений и трансляции памяти

    18:4831

    48-ядерные процессоры Cavium ThunderX на архитектуре ARMv8 уже доступны для заказа: 48-ядерные процессоры Cavium ThunderX на архитектуре ARMv8 предназначены для серверов и облачных ВЦ

    16:1821

    Суммарный объем дисковых хранилищ, отгруженных в третьем квартале 2014 года, превысил 25 ЭБ : Позиции основных участников рынка за год изменились мало

    14:115

    MetaMind пробует сделать искусственный интеллект доступным для широкого круга пользователей: Компания MetaMind получила инвестиции в размере 8 млн долларов

    13:2010

    Швейцарская компания TAG Heuer в следующем месяце анонсирует «умные» часы на платформе Intel: TAG Heuer вступит на рынок умных часов

    11:0018

    Barnes & Noble и Microsoft разрывают партнёрские отношения: Barnes & Noble выкупит у Microsoft все свои акции

    10:003

    Мини-ПК PC Partner N258N1-F основан на платформе Tegra K1 : Мини-ПК PC Partner имеет габариты 127 х 127 мм

    09:0019

    В следующем году Google привлечёт новых игроков на рынок хромбуков : Китайские компании всё чаще смотрят в сторону рынка хромбуков

    08:3025

    Смартфон Microsoft Lumia 1030 (RM-1052) оказался прототипом отменённой модели McLaren: Microsoft не работает над смартфоном Lumia 1030

    08:008

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