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    19 марта 2013

    EK Water Blocks начинает прием заказов на водоблоки для ускорителей серии NVIDIA Tesla K20: Цена EK-FCTK20 — 120 евро

    23:593

    GTC 2013 — день первый: На этой неделе в США проходит мероприятие GPU Technology Conference

    21:4115

    Конфигурация игрового ПК Digital Storm Hailstorm II может включать до трех 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan: Питание компонентов Digital Storm Hailstorm II обеспечивает БП серии Corsair Pro Platinum мощностью 1200 Вт

    20:4029

    Фото дня: миниатюрная зеркальная камера Canon Kiss X7 (EOS-b): Подтвердились ключевые технические данные Canon EOS-b

    20:2025

    Samsung Galaxy Note 3 получит экран диагональю 5,9 дюйма: На IFA в августе

    20:0711

    Глава ARM намерен покинуть компанию: Уоррен Ист проработал на посту генерального директора ARM более десяти лет

    19:457

    Microsoft продала около 1,5 млн планшетов Surface, склады затоварены: Пока продажи Surface даже не сравнимы с продажами iPad

    19:3329

    Noctua снабдит пользователей ее процессорных систем охлаждения бесплатными креплениями для Intel Haswell: Набор NM-i115x позволяет использовать процессорные охладители Noctua совместно с процессорами Intel в исполнении LGA1150

    19:055

    По мнению LG, в смартфоне Samsung Galaxy S 4 нарушен патент на технологию слежения за направлением взгляда: Samsung отвергает обвинения в нарушении патента LG

    18:4616

    Появилась информация о планшете Huawei MediaPad 7 Vogue: Четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A9

    17:422

    Управлять смартфоном Vivo Xplay можно будет глазами и жестами: Распознавать движения глаз и жесты будет фронтальная камера разрешением 5 Мп

    16:5519

    География продаж хромбуков расширится, а объём проданных на данный момент устройств составил 500 тысяч: Австралия, Канада, Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды

    16:333

    Руководитель мобильного подразделения Samsung подтвердил, что компания разрабатывает «наручные часы будущего»: Южнокорейский производитель настроен на конкуренцию с Apple

    16:3023

    Микросхема Panasonic MN103SW13 позволит увеличить скорость чтения карт памяти SD до 250 МБ/с: Микросхема Panasonic MN103SW13 реализует функции моста между SD UHS-II и PCI-Express

    15:461

    Ограничение поставок флэш-памяти отрицательно сказалось на объемах выпуска накопителей с интерфейсом USB 3.0 и карт памяти: Крупные игроки хотят вытеснить с рынка встраиваемых модулей флэш-памяти для мобильных устройств мелких конкурентов

    15:243

    Akasa готовит к выпуску корпуса для мини-ПК с пассивным охлаждением Galileo и Newton: Akasa покажет Galileo и Newton на выставке Computex

    15:006

    Водоблок Koolance VID-NXTTN предназначен для 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan: Водоблок Koolance VID-NXTTN для 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan стоит $130

    14:48

    В новое поколение сетевых хранилищ Netgear ReadyNAS вошли три серии настольных моделей и одна стоечная модель высотой 1U: Хранилища Netgear ReadyNAS работают под управлением новой версии операционной системы ReadyNAS OS 6

    14:304

    «Новые» APU AMD A8-4557M и A10-4657M будут выпускаться в упаковке BGA: В корпусе BGA

    14:191

    Wacom представляет 13-дюймовый интерактивный перьевой дисплей Cintiq 13HD: Планшет Wacom Cintiq 13HD оснащен дисплеем высокой четкости

    14:1217

    Основой мини-ПК MSI Wind Box DC110 служит процессор Intel Celeron 847: Мини-ПК MSI Wind Box DC110 поставляется с предустановленной ОС Windows 8

    13:513

    Графический ускоритель Sapphire HD 7950 Mac Edition представлен официально: 3D-карта Sapphire Radeon HD 7950 Mac Edition окрашена в белый цвет

    13:3320

    AMD Radeon HD 7790 выйдет уже на этой неделе: Четверг или пятница

    13:204

    LG и Samsung снова нарастили поставки жидкокристаллических панелей для планшетов после резкого спада в январе: Apple скорректировала уровень складских запасов и снова начала закупать панели для iPad

    13:171

    Hornil StylePix v.1.12.1 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    12:40

    NVIDIA потеряла крупнейшего заказчика Tegra 3: Планшет Nexus 7 второго поколения будет построен на платформе Qualcomm

    12:3311

    Производители видят в отказе от Windows 8 резерв снижения цены ноутбуков: Провал Windows 8 побуждает Microsoft ускорить разработку следующей версии операционной системы

    12:1773

    Memtest86 v.4.2.0 - бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    12:05

    2x Battery 2.51 — увеличение времени автономной работы смартфона: Приложение может само отключать передачу данных при выключении экрана

    11:592

    Миниатюрный ПК с пассивным охлаждением Habey BIS-6621 построен на двухъядерном процессоре Intel Atom: В конфигурацию Habey BIS-6621 входит процессор Intel Atom N2800 или D2550

    11:5410

    Driver Magician Lite v.4.3 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    11:301

    Freemake Video Converter v.4.0.0.1 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    10:55

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.6.6 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    10:20

    Notepad++ v.6.3.1 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    09:45

    GPU-ускорение на CUDA теперь доступно пользователям Python: Продуктивность Python в сочетании с высокой производительностью GPU стимулируют появление новой волны приложений для высокоскоростных вычислений и анализа данных

    09:102

    По оценке IDC, рынок ПК в первом квартале 2013 года сократится более чем на 10%: Февральские поставки готовых ПК говорят о том, что рынок ПК продолжает сокращаться

    09:0037

    «Лаборатория Касперского»: спамеры переходят в наступление: Спам в феврале 2013 года: «передышка» закончилась?

    08:35

    Corel представляет новую программу лицензирования ПО для учебных заведений: Новый вид лицензий CASL на использование программного обеспечения позволит школам, колледжам и университетам получить полный доступ к продуктам Corel для работы с графикой, видео и специализированным программам по специальным ценам

    08:001

    Универсальный проигрыватель Android TV Ball имеет проводное и беспроводное подключение к сети: Цена Android TV Ball — $78

    08:0012

    В охлаждающей подставке для ноутбуков Titan TTC-G27T установлен вентилятор типоразмера 200 мм : Габариты Titan TTC-G27T равны 314 x 385 x 60 мм

    07:004

    Новая видеокарта NVIDIA будет представлять собой несколько «ослабленный» вариант GeForce Titan: 2496 ядер CUDA

    01:4815

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