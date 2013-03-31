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    31 марта 2013

    В Стэнфорде создан биологический транзистор: Биологический транзистор построен из генетического материала — ДНК и РНК

    22:0318

    Пересмотр патентного спора между Samsung и Apple может привести к увеличению итоговой суммы выплаты: Компания Samsung тоже заинтересована в принятии частичного окончательного решения в патентном споре с Apple

    20:4923

    По оценке IC Insights, на долю Intel и Samsung в 2013 году придется 42% капиталовложений в полупроводниковой отрасли: Третье место по объему капиталовложений в 2013 году аналитики IC Insights отводят GlobalFoundries

    18:5214

    На третий квартал запланирован выпуск процессоров Core i7-4820K, i7-4930K и i7-4960X на микроархитектуре Ivy Bridge-E: Ожидается, что превосходство процессоров Core i7-4820K, i7-4930K и i7-4960X над их предшественниками будет достигать 10%

    17:5928

    Gibson Guitar покупает компанию TEAC: TEAC — Tokyo Electro Acoustic Company

    09:0026

    Стив Джобс стал героем манги: Первый выпуск японского комикса о Стиве Джобсе появился в продаже

    08:0036

    Cooler Master пополняет ассортимент блоков питания моделями B500, B600, B700, V700, V850 и V1000: Блоки питания Cooler Master серий B и V оснащены защитой от всевозможных нештатных режимов

    07:00

    Клиент Evernote 3.0 для Windows Phone поддерживает наборы блокнотов: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    04:07

    TweetDeck для iOS и Android закрываются, интеграции с Facebook не будет: ейчас владельцы TweetDeck хотят сосредоточиться на разработке веб-приложений для современных браузеров, в частности, для Chrome.

    02:19

    Windows Phone 7.8 не быстрее, чем WP 7.5: В основном, все улучшения сводятся к добавлению в Windows Phone 7.8 некоторых базовых опций из Windows Phone 8.

    02:193

    AutoKiller Memory Optimizer 8.4.2 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    02:17

    Songbird Music 2.0 для iOS — для музыкальных фанатов: Среди особенностей Songbird.me можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    02:07

    Яндекс.Такси работает в Санкт-Петербурге: Сервис работает с тремя крупнейшими петербургскими таксопарками.

    02:02

    Вышел клиент Evernote 5.0.2 для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    01:58

    Обновление мобильного Яндекс.Маркета для Android: Теперь приложение не просто показывает лучшие цены и варианты покупки, но и ищет по заданным вами характеристикам.

    00:51

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