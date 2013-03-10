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    10 марта 2013

    Z87 Pro4-M и H87 Pro4 – еще две системные платы ASRock для процессоров Intel Haswell: Изделия замыкают парад премьер новых системных плат ASRock для процессоров Haswell

    22:455

    XFX выйдет на рынок корпусов, дебютная модель типоразмера Midi-Tower получила название AiX: Если все пойдет гладко, XFX AiX пойдет в серию через три месяца

    21:3013

    Специалисты Samsung разработали GPU для однокристальных мобильных платформ с поддержкой OpenCL, OpenGL и DirectX: Максимальная тактовая частота GPU, созданного специалистами Samsung, равна 333 МГц

    20:1343

    File Expert 5.1.3 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    18:03

    Рост объемов выпуска панелей для планшетов ведет к снижению цен, семидюймовые модели в 2013 году подешевеют больше всего: Всего за месяц дисплеи для планшетов подешевели на $0,5-1,0

    11:0022

    В смартфонах Samsung и Apple следующего поколения появится поддержка беспроводной зарядки: Компании Samsung приписывают выбор в пользу технологии Qi

    10:0027

    ASRock показала системную плату Z87E-ITX для процессоров Intel Haswell и игровой мини-ПК на ее основе: В создании компьютера ASRock помогли DesignworksUSA

    09:5022

    SilverStone разработала свой вариант корпуса для Intel NUC: Изделие должно появится в розничной продаже к концу апреля

    09:053

    Крупные производители планшетов заинтересовались процессорами Rockchip и Allwinner Technology : Ведущие производители ищут пути дальнейшего снижения цен на планшеты

    09:009

    JetFlash 810 — серия защищенных флэшек Transcend: Объем памяти накопителей модельного ряда варьируется от 8 до 64 ГБ

    08:306

    Начат прием предварительных заказов на игровую консоль Xi3 Piston на APU AMD (обновлено: сведения о конфигурации): Подробности о Xi3 Piston компания представила на мероприятии Gaming Expo

    08:0034

    Основным поставщиком дисплеев для Nokia стала компания Innolux: Innolux обеспечивает треть потребностей Nokia в дисплеях для мобильных устройств

    07:006

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