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    25 марта 2013

    Планшет Hyundai T10 получит четырёхъядерную SoC Exynos 4412 и экран IPS диагональю 10,1 дюйма: 1280 х 800 точек

    23:325

    Очередной флагманский смартфон Huawei получит корпус толщиной 6,3 мм: Параметры аналогичны Ascend D2

    22:5617

    Представлены мобильные компьютеры Samsung Ativ Smart PC Pro 4G LTE и Series 9 Premium Ultrabook с экранами Full HD: В конфигурацию Ativ Smart PC Pro 700T входит процессор Intel Core i5-3317U

    21:5524

    Kingston окрашивает печатные платы модулей памяти HyperX в черный цвет: Черные печатные платы достались продуктам линеек Kingston HyperX Beast и HyperX black

    21:3012

    Видеодайджест новостей недели: специальный выпуск по итогам GTC 2013: На GTC 2013 компания NVIDIA рассказала о своих достижениями и планах

    21:101

    Tehuti называет TN9210 самым маленьким в отрасли адаптером 10GbE с поддержкой 10GBase-T: Представлен адаптер Tehuti TN9210 10GBase-T

    20:383

    Внешний оптический привод Asus SDRW-08U5S-U толщиной 13 мм позиционируется в качестве дополнения к ультрабуку: Интересной особенностью конструкции SDRW-08U5S-U является встроенная опора

    20:2010

    Представлен четырехъядерный процессор для планшетофонов Allwinner A31s: Процессор Allwinner A31s имеет четыре ядра Cortex-A7 и пятое энергосберегающее ядро

    19:5224

    Смартфон Samsung Galaxy Note 3, возможно, получит экран нового поколения: «Неразбиваемый»

    19:5118

    В сети появились результаты тестов APU AMD Richland A10-6700: В руки источника попал AMD Richland A10-6700 с интегрированным видеоядром Radeon HD 8670D

    18:367

    Впервые с 2003 года доход Apple за квартал уменьшился по сравнению с показателем того же квартала предыдущего года: В абсолютном выражении Apple получит 41-43 млрд. долларов

    17:0443

    Asus провела сравнение эффективности вентилятора видеокарты GeForce GTX 670 DirectCU Mini с обычным вентилятором: На видео

    16:588

    70% из первых 10 млн смартфонов Samsung Galaxy S 4 будет основано на SoC Snapdragon 600: Массовое производство Exynos 5 Octa во втором квартале

    16:1130

    Смартфон Lenovo S820 наделён экраном IPS диагональю 4,5 дюйма и четырёхъядерным процессором: Стоимость $193

    15:413

    Исследование Strategy Analytics говорит о популярности смартфонов для совершения покупок: По подсчетам Strategy Analytics, 67% пользователей смартфонов в США, Великобритании и Китае совершают покупки, используя смартфоны

    15:282

    Память Thinfilm Memory поможет в борьбе с контрафактной продукцией: Компания Thinfilm нашла первый заказ на свою разработку

    14:3627

    Freemake Music Box v.0.9.8.4 - бесплатная программа для поиска и прослушивания музыки в Сети: Бесплатная программа для поиска музыки в Сети

    14:25

    DVDVideoSoft Free Video Dub v.2.0.7.320 - бесплатная программа для быстрого удаления ненужных частей из видео: Бесплатная программа для быстрого удаления ненужных частей из видео

    13:50

    Продажи объектива Tamron 70-200mm f/2.8 VC USD с байонетом Nikon F начнутся 28 марта: Цена объектива Tamron 70-200mm f/2.8 VC USD с байонетом Nikon F — $1499

    13:253

    DVDVideoSoft Free Studio v.6.1.0 - сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами: Сборник бесплатного ПО для работы с музыкальными и видео-файлами

    13:151

    Фото дня: 3D-карта MSI GeForce GTX 650 Ti Boost: Выход NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ожидается до конца месяца

    12:596

    System Cleaner v.7.0.12 - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    12:401

    Sweet Home 3D v.4.0 - бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра: Бесплатное приложение для дизайна интерьера с возможностью 3D просмотра

    12:05

    Корпуса Thermaltake Urban S31 оснащены доком для накопителей с интерфейсом SATA: Габариты корпуса Thermaltake Urban S31 — 500x 206 x 520 мм

    11:389

    AkelPad v.4.8.2 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    11:301

    SMPlayer v.0.8.4 - бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио: Бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио

    10:553

    В Сети всплыли изображения и первые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S4 Mini: Устройство выйдет на рынок в трех версиях

    10:5424

    Gigabyte EasyTune6 v.B13.0324.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    10:20

    Apple хочет поскорее получить от Samsung 600 млн. долларов, не дожидаясь дальнейшего рассмотрения дела: Спор между Apple и Samsung еще не окончен

    10:0020

    D3DGear v.4.18 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:451

    У Huawei готов прототип сверхкомпактного модуля 40T WDM: Прототип Huawei 40T WDM поддерживает одновременную передачу со скоростью 2 Тбит/с в 20 оптических каналах диапазона C-band

    09:30

    Hmonitor v.4.5.3.4 - утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК: Утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК

    09:10

    QuickLogic ArcticLink III VX6 позволит оснащать портом MHL/HDMI мобильные устройства на SoC с одним видеовыходом : Используя QuickLogic ArcticLink III VX6, встроенный дисплей и передатчик MHL/HDMI можно подключить к единственному видеовыходу SoC

    09:00

    «Лаборатория Касперского» объявляет о сотрудничестве с Интерполом: «Лаборатория Касперского» объявляет о сотрудничестве с Интерполом

    08:351

    Source Photonics показала приемопередатчик 100GBASE-LR4 CFP второго поколения с пониженным энергопотреблением : Приемопередатчик Source Photonics CPL-A4-MR-LR-CLFB был показан на конференции OFC 2013

    08:30

    По подсчетам IDC, рынок высокопроизводительных серверов в прошлом году вырос на 7,7%: В 2012 году рынок высокопроизводительных серверов достиг рекордного объема

    08:006

    AppCode 2.0 - правильная IDE для Objective-C: Новая версия AppCode от JetBrains становится первой IDE для разработки на Objective-C, интегрированной со средой тестирования Kiwi и внешними браузерами документации

    08:00

    Huawei ATN 905 — первый в отрасли специализированный маршрутизатор малой соты LTE: Роутер Huawei ATN 905 поддерживает функцию OAM

    07:30

    Немецкий суд принял сторону Nokia в патентном споре с HTC: HTC не пострадает от решения суда

    07:004

    Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Note 8.0: Планшет Samsung Galaxy Note 8.0 предложен в четырех вариантах конфигурации

    03:5211

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