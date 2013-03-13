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    13 марта 2013

    ABBYY ЕГЭ для iOS с новыми предметами для подготовки к экзаменам:

    23:20

    IBM продолжает лелеять идею питания и охлаждения микросхем, позаимствованную у системы кровоснабжения мозга: Через микросхемы с объемной компоновкой специалисты IBM предлагают прокачивать жидкий электролит

    21:0041

    Cougar представила DUAL-X – корпусные вентиляторы со светодиодной подсветкой: Новинки выпускаются в типоразмере 120 и 140 мм

    20:176

    Ассортимент Addonics пополнился устройствами для работы с картами памяти CFast и SSD mSATA в роли сменных носителей: Одновременно представлено пять моделей картридеров Addonics

    19:372

    Попытка Samsung купить подразделение Sharp, занятое выпуском копиров и принтеров, закончилась неудачей: Sharp нужны деньги, но продавать себя компании Samsung японский производитель не тропится

    17:4314

    Dropbox 2.3.4 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    17:14

    Социальное интернет-радио Soundtracker 2.6.1 для Series 40: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    16:53

    Chrome 25.0.1364.124 для iOS: новая версия браузера: Повышены стабильность и безопасность

    16:53

    Toshiba использует в SSD семейства THNSNH 19-нанометровую флэш-память типа MLC NAND: Скорость чтения SSD семейства Toshiba THNSNH достигает 534 МБ/с

    16:365

    На лицевой панели компьютерного корпуса Gigabyte IF400 - четыре порта USB: Устройство изготовлено из стали SECC толщиной 0,6 мм и пастика ABS

    14:5516

    Dropbox v.2.0.0 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновой-базе: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    13:502

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1017 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    13:15

    Kerio Control Firewall v.8.0.0 - высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности: Высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности

    12:401

    Free Ringtone Maker v.2.4.0.1079 - бесплатная программа создания рингтонов: Бесплатная программа создания рингтонов

    12:05

    По прогнозу IDC, в этом году планшетов с ОС Android будет впервые продано больше, чем планшетов с iOS: IDC увеличивает прогноз продаж планшетов в 2013 году со 172,4 млн. штук до 190,9 млн. штук

    11:4643

    Thunderbird v.17.0.4 - бесплатная почтовая программа, лёгкая в установке, настройке и использовании: Бесплатная почтовая программа, лёгкая в установке, настройке и использовании

    11:303

    XnConvert v.1.55 - бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики: Бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики

    10:55

    RJ TextEd v.8.60 – бесплатный функциональный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    10:20

    Flash доступен в Internet Explorer 10 по умолчанию: Flash будет поддерживаться IE10 "из коробки"

    09:451

    SearchInform существенно обновила флагманский продукт: SearchInform полностью обновила ряд своих продуктов

    09:10

    AMD удалось продать свой городок в Остине за 164 млн. долларов: AMD изо всех сил старается удержаться на плаву

    09:0024

    Время автономной работы ультрабука Toshiba dynabook V632 достигает 13 часов: Стоимость изделия составит около $1460

    08:5534

    Shopfee заменит собой бонусные карты магазинов: "Мобильный Шоппинг" выпустило приложение Shopfee

    08:35

    ESET представила продукт для базовой защиты компьютера: ESET представляет продукт для базовой защиты компьютера – ESET NOD32 START PACK

    08:001

    Звуковой усилитель Scythe Kama Bay Amp Pro занимает два отсека для оптических накопителей : Цена Scythe Kama Bay Amp Pro (номер по каталогу — SDAR-3000) равна 84 евро

    08:0040

    AMD анонсирует мобильные APU серии Elite A под условным наименованием Richland: Продажи ноутбуков на APU AMD Elite A уже начались

    07:0018

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