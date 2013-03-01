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    1 марта 2013

    Wacom готовит планшет с экраном HD и поддержкой перьевого ввода на профессиональном уровне: Анонс летом

    23:1017

    Plextor анонсирует SSD на базе контроллера Marvell 88SS9187 и флэш-памяти TLC NAND производства Toshiba: Новые SSD Plextor будут показаны на выставке CeBIT

    18:552

    AMD выпускает видеокарту AMD FirePro R5000 для центров обработки данных: AMD FirePro R5000 сочетает в себе архитектуру AMD Graphics Core Next (GCN) и технологию PCoIP компании Teradici

    17:2212

    Aqua Computer выпускает водоблок серии Kryographics для 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan: Водоблок Aqua Computer для 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan стоит 90 евро

    16:272

    Процессорный охладитель Xigmatek Dark Knight SD1283 - Night Hawk Frostbourne Edition имеет белое керамическое покрытие: Кулер Xigmatek Dark Knight SD1283 - Night Hawk Frostbourne Edition совместим со всеми современными настольными CPU

    15:579

    Термопаста Xigmatek Xi-3 HDT рассчитана на кулеры, в которых тепловые трубки контактируют с процессором: Особенностью Xigmatek Xi-3 HDT является уменьшенный размер частиц

    14:2311

    Полку «тамплиеров» прибыло: AeroCool Advanced Technologies выпускает игровую мышь Templarius Arma: На обеих сторонах Templarius Arma есть удобные выемки с резиновым покрытием

    13:217

    FrostWire v.5.5.5 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    13:151

    Драйвер NXP TFA9890 позволяет получить пиковую мощность 4 Вт при использовании миниатюрного громкоговорителя с импедансом 8 Ом: Драйвер NXP TFA9890 повышает напряжение до 9,5 В

    12:5117

    WSCC - Windows System Control Center v.2.1.1.0 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    12:40

    DeviceLock v.7.2 - программа для разграничения прав доступа и задания политик безопасности: Программа для разграничения прав доступа и задания политик безопасности

    12:05

    MediaInfo v.0.7.62 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    11:30

    Image for Windows v.2.80 - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    10:554

    VirtualBox v.4.2.8 - бесплатная и качественная виртуальная машина: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    10:20

    Крупнейшая в мире пассивная оптическая сеть объединила 13000 рабочих станций: За пять лет технологии Tellabs помогут сэкономить 20 млн. долларов

    10:0048

    EVGA Precision X v.4.0.0 - бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    09:45

    Sharkoon открывает новую серию недорогих блоков питания моделью SHA350M Bronze : Блок питания Sharkoon SHA350M Bronze имеет комбинированную кабельную систему и сертификат 80 PLUS Bronze

    09:30

    Microsoft довольна успехами Windows Phone в России: Согласно исследованию IDC, в четвертом квартале 2012 года Windows Phone вошел в тройку лидеров рынка мобильных платформ в России с долей 7%

    09:105

    PLDA и ReFLEX CES смогли объединить достоинства CPU и FPGA в новой линии продуктов категории System-on-Module: PLDA и ReFLEX CES показали новые изделия на выставке Embedded World

    09:00

    Вышел обновленный Kaspersky Tablet Security: впервые с бесплатной базовой защитой: Новинка - Kaspersky Tablet Security

    08:352

    Опубликованы фотографии и имена роботов Dentsu Kibo, один из которых летом должен полететь в космос: Роботы Dentsu Kibo получили имена Kirobo и Mirata

    08:3010

    MiniDuke — новая вредоносная программа для кибершпионажа в государственных структурах по всему миру : Новое кибероружие преступников

    08:002

    Ciphertex CX-6K-MD — портативное сетевое хранилище объемом до 24 ТБ с шифрованием: Основной областью применения Ciphertex CX-6K-MD названы медицинские учреждения

    08:0012

    Everspin оснащает микросхемы памяти MRAM плотностью 1 Мбит интерфейсом Quad SPI : Использование интерфейса Quad SPI позволяет получить высокую скорость передачи данных при малом количестве выводов

    07:307

    Чип Marvell PA800 получит защиту от взлома, разработанную специалистами Rambus : Речь идет о технологии CRI Consumable CryptoFirewall

    07:006

    За год рынок оборудования для локальных беспроводных сетей вырос на 18,2%, подсчитали эксперты IDC: Лидером рынка оборудования для локальных беспроводных сетей остается Cisco

    04:301

    Instagram: у нас уже 100 млн активных пользователей в месяц: Всего лишь за одну секунду пользователи Instagram публикуют одну тысячу комментариев

    01:01

    Adobe Photoshop Touch — теперь и для смартфонов: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    00:49

    Skype 3.2.0 для Android лучше работает на планшетах: Skype для Android поддерживает собственный широкополосный аудиокодек SILK

    00:461

    Winamp 1.4.10 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    00:45

    Dropbox 2.3.2 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    00:32

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.71 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    00:28

    Обновление BSPlayer для Android добавляет поддержку Opus : Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    00:26

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