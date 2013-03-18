  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 марта 2013

    Facebook 5.6 для iOS — быстро делитесь самым интересным!: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    23:51

    Новая версия BSPlayer для Android : Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    23:47

    Обновление официального ICQ–клиента 4.0.6 для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    23:45

    Обновлено приложение LiveJournal для Windows Phone 1.0.4.0: С его помощью можно читать френдленту, читать и публиковать комментарии

    23:43

    Cмартфон Sony Xperia L представлен официально: Основой Sony Xperia L служит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960Pro

    21:2513

    Представлен смартфон Sony Xperia SP с поддержкой LTE: Основой Sony Xperia SP служит двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960Pro

    21:0311

    В июне ASUS выпустит смартфон на платформе Intel Clover Trail+: Экран диагональю 5-5,5 дюйма

    17:1317

    В охлаждающую подставку для игровых ноутбуков Deepcool M6 встроена акустическая система 2.1: Рекомендованная производителем розничная цена кулера для ноутбуков M6 составляет 45 евро

    15:558

    Миниатюрная зеркальная камера Canon EOS-b в комплекте с объективом EF-S 18-55mm оценена в $800: Еще не представленная камера Canon размерами 91 х 117 х 69 мм замечена в продаже

    15:1227

    Satechi выпускает концентратор USB 3.0, способный отдать в один из портов ток силой до 2,1 А: USB-хаб характеризуется наличием девяти портов USB 3.0, а так же одного порта USB с максимальной силой тока - 2,1 А

    14:4312

    Lenovo представила нестандартный ультрабук T431s: Соответствие стандартам Mil-SPEC 8

    14:1626

    Названы цены Samsung Galaxy S4 — официальные и неофициальные: Производитель проговорился о цене Samsung Galaxy S4

    12:3530

    NirLauncher v.1.17.21 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    11:30

    Четырехъядерный смартфон BLU Life View с экраном размером 5,7 дюйма оценен в $299: Продажи смартфонов BLU Life начнутся в апреле

    11:0010

    PrivaZer v.1.8 - бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации: Бесплатная программа для очистки ПК от следов конфиденциальной информации

    10:55

    Xleaner Portable v.4.28 - бесплатная утилита для очистки следов серфинга в сети Интернет: Бесплатная утилита для очистки следов серфинга в сети Интернет

    10:20

    THX обвиняет Apple в нарушении патента: По мнению THX, запатентованные технологии нарушены в Apple iPad, iPhone и iMac

    10:0041

    Miranda IM v.0.10.11 — новая версия интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    09:45

    TSR Watermark Image v.2.3.3.4 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    09:10

    Дни предприятия Sony Optiarc сочтены: По итогам прошлого года Sony Optiarc принадлежало 10-15% мирового рынка оптических приводов

    09:0017

    Picasa v.3.9 Build 136.17 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    08:352

    SpeedFan v.4.49 - утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов: Утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов

    08:00

    Fujitsu и NAOJ ввели в эксплуатацию суперкомпьютер для ALMA: Суперкомпьютер Fujitsu обрабатывает данные массива телескопов ALMA

    08:0013

    У Fujitsu готова первая модель нового семейства АЦП, выпускаемых по 28-нанометровой технологии CMOS: 28-нанометровые АЦП Fujitsu предназначены для сетевого оборудования

    07:00

    Вышел браузер iLunascape 2.1.1.3 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    00:06

    Syncplicity 2.3.1 для iPhone и iPad — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    00:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    март
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018