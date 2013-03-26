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    26 марта 2013

    В твердотельных накопителях Corsair Neutron GTX теперь будет использоваться 19-нанометровая флэш-память: Отличить SSD Corsair Neutron GTX с 19-нанометровой флэш-памятью можно будет по маркировке

    23:466

    Вышло обновление Mail.Ru Агента и ICQ для Windows Phone: Команда Mail.Ru Group обновила версии Агента и ICQ для Windows Phone

    23:402

    У Palit готов разогнанный вариант GeForce GeForce GTX 650 Ti Boost: Новинка характеризуется заводским разгоном как GPU, так и памяти

    23:352

    Galaxy ограничилась выпуском одной модели 3D-карты GeForce GTX 650 Ti Boost: Цена 3D-карты Galaxy GeForce GTX 650 Ti Boost — $170

    23:332

    Evga ставит на 3D-карту GeForce GTX 650 Ti Boost радиальный вентилятор и разгоняет ее GPU до 1137 МГц: Модели Evga GeForce GTX 650 Ti Boost и Evga GeForce GTX 650 Ti Boost Superclocked стоят $170 и $180 соответственно

    22:573

    Zotac представила свой вариант ускорителя GeForce GTX 650 Ti Boost: 993 МГц и 6008 МГц

    22:48

    Конструкция охладителя 3D-карт Gigabyte GeForce GTX 650 Ti Boost включает четыре тепловые трубки : Ориентировочная цена N65TBWF2-2GD — $170, N65TBOC-2GD — $190

    22:33

    Lenovo представила моноблок ThinkCentre Edge 62z с экраном диагональю 18,5 дюйма: $550

    22:2010

    Asus оснащает 3D-карты GeForce GTX 650 Ti Boost кулерами DirectCU II: Одна из двух моделей Asus GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II разогнана в заводских условиях

    22:051

    Samsung Display скоро перестанет поставлять дисплеи для мобильных устройств Apple: Уже сейчас LG Display поставляет Apple намного больше панелей, чем это делает Samsung Display

    21:4738

    Видеокарта Inno3D iChill GTX 650Ti Boost HerculeZ 2000s может похвастаться хорошей системой охлаждения и приличным заводским разгоном: 1050/6200 МГц

    20:175

    Соотношение сторон 29-дюймового монитора AOC myMulti-Play — 21:9: В основе устройства лежит ЖК-панель типа IPS

    20:1416

    Новый планшет Colorful с экраном размером 7,85 дюйма очень напоминает iPad mini, но имеет меньшую толщину: Партнером Colorful по выпуску планшетов выступает Chaintech

    19:077

    3D-карта Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost представлена официально: 3D-карты Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost будут выпускаться в двух вариантах, различающихся объемом памяти

    18:358

    В этом году Benq планирует выпустить 30-дюймовый монитор с разрешением 3840 х 2160 точек: Ultra HD

    18:3420

    Adata делает тоньше свои твердотельные накопители: Модельный ряд SSD «похудел» до 7 мм

    17:594

    Цифровой камере SunCloud не нужна розетка для подзарядки батареи: Камера SunCloud вполне могла бы сгодиться на роль забавного сувенира, если бы не одно «но»

    16:2418

    Nvidia предварила выпуск 3D-карты GeForce 650 Ti Boost снижением цен на модели GeForce GTX 650 Ti и GTX 660: Nvidia отвечает на выход 3D-карты AMD Radeon HD 7790

    15:576

    EK Water Blocks EK-FC Titan выпускает еще два водоблока для 3D-карт Nvidia GeForce GTX Titan: EK Water Blocks предлагает комплекты из водоблоков и теплораспределительных пластин

    15:42

    Новая SoC Huawei K3V3 будет содержать GPU Mali-T658: В 10 раз быстрее, чем Mali-400

    15:348

    SteelSeries откликается на выход игры StarCraft II: Heart of the Swarm выпуском коврика для мыши QcK Heart of the Swarm Kerrigan Edition: Коврик SteelSeries QcK Heart of the Swarm Kerrigan Edition стоит $15

    15:174

    Смартфон Star S5 Butterfly с «внешностью» HTC Butterfly продается в Гонконге за $223: В изделии также используется четырехъядерный процессор и пятидюймовый дисплей

    15:007

    Новая прошивка для смартфона HTC One значительно улучшает качество получаемых фото: 4 Мп

    14:5910

    Появились подробные снимки 3D-карты MSI GeForce GTX 650 Ti Boost Gaming: Премьера 3D-карты NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ожидается в ближайшее время

    14:153

    Видеокарта Colorful iGame GTX 650 Ti Boost позирует на фото: Новинка построена на печатной плате GeForce GTX 670

    13:356

    Серию корпусов Enermax Fulmo пополнила модель Fulmo ST: На панели ввода-вывода корпуса Enermax Fulmo ST есть два разъема портов USB 3.0 и два разъема портов USB 2.0

    13:221

    WildBit Viewer v.5.13 - просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений: Быстрый просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений

    13:10

    ISO Workshop v.4.0 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    12:40

    Fotosizer v.1.38 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    12:05

    Gigabyte GV-N65TBOC-2GD — одна из самых быстрых 3D-карт на базе GeForce GTX 650 Ti Boost: Тактовая частота GPU в режиме Boost практически достигает 1100 МГц

    11:599

    FontViewOK v.3.65 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    11:30

    WirelessKeyView v.1.61 - утилита восстановления забытых ключей аутентификации к WiFi-точкам: Утилита восстановления забытых ключей аутентификации к WiFi-точкам

    10:55

    Основные черты Google Nexus 5: компактность, большая емкость АКБ и качественная камера: Google идет наперекор всем тенденциям рынка?

    10:5249

    Rainmeter v.2.5 Final - утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows: Утилита для диагностики состояния ПК под управлением Windows

    10:20

    Стали известны характеристики смартфонов HTC Desire P и Desire Q: Средний сегмент

    10:005

    MiniGet v.1.0.8.2246 - крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент: Крошечный бесплатный диспетчер загрузок и BitTorrent-клиент

    09:45

    Результаты встречи по теме "Соблюдение авторских прав в России – играть по-честному!": В Москве состоялся экспертный круглый стол «Соблюдение авторских прав в России – играть по-честному!»

    09:103

    Специалисты iFixit разобрали смартфон BlackBerry Z10 и высоко оценили его ремонтопригодность: Что показало вскрытие BlackBerry Z10?

    09:009

    Вышла новая партнерская консоль Panda для простого и эффективного управления клиентами: Новая версия бесплатного сервиса Panda Cloud Partner Center позволяет партнерам управлять всеми облачными решениями Panda из единой консоли

    08:35

    Giada анонсирует поставки базового комплекта для сборки мини-ПК D300: Основой Giada D300 служит системная плата на чипсете Intel HM77 Express

    08:308

    Imagination и TSMC будут вместе переводить GPU PowerVR на нормы 16 нм: Imagination и TSMC подписали договор о сотрудничестве

    08:005

    LeaderTask Персональный Органайзер 7.6.4 - персональный органайзер: Персональный органайзер

    08:00

    "КонсультантПлюс: основные документы" 4.0: кодексы РФ и правовые акты на iPhone: Программа работает в двух режимах: онлайн и оффлайн.

    01:16

    Вышел новый клиент Google+ 3.6.0 для Android : При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    01:07

    Adobe Photoshop Touch 1.0.1 для Android-смартфонов: Приложение предлагает основные функции Photoshop, полезные при работе на планшете.

    01:06

    Notz 2.0.4 — текстовые заметки на Android с синхронизацией с Dropbox: Кроме этого, заметки можно отсылать по почте, передавать по Bluetooth или в IM-клиенте.

    01:00

    Skype Preview 2.4.0.108 для Windows Phone 8 обновлен: Благодаря новым функциям Windows Phone 8, для работы со Skype используются фирменные масштабируемые «плитки».

    00:22

    "Мобильный спасатель" — новое приложение от МЧС России : Позволяет нажатием одной кнопки вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников

    00:18

    Teamviewer 8.0.1017 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    00:16

    Google Snapseed 1.5.0 для Android упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    00:08

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