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    5 марта 2013

    В этом году впервые смартфонов будет выпущено больше, чем телефонов с расширенными сервисными функциями : По прогнозу IDC, в 2013 году смартфоны займут 50,1% рынка сотовых телефонов

    17:4022

    Рынок ПК в этом году продолжит сокращаться, уверены аналитики IDC: К 2017 году рост рынка ПК возобновится за счет развивающихся стран

    16:5925

    Fujitsu показала на CeBIT прототип планшета с идентификацией по ладони: Датчик, которым специалисты Fujitsu оснастили планшет, великоват, но со своей задачей справляется

    16:388

    Patriot AERO – внешний жесткий диск со встроенным аккумулятором и адаптером Wi-Fi: Новинка отличается от модели Gauntlet 320 большим объемом хранения данных и чуть большим временем автономной работы

    15:403

    Zotac выпускает корпуса для внешних накопителей StreamBox и RAIDbox: Особенностью модели RAIDbox UD10 является наличие интерфейса USB 3.0

    15:012

    LSI первой начинает поставки контролеров SAS 12 Гбит/с: Контроллеры LSI RAID-on-Chip SAS 12 Гбит/с предназначены для серверов и хранилищ данных

    14:203

    Nikon Coolpix A — самая маленькая в мире камера формата DX: Цена Nikon Coolpix A — $1100

    14:0532

    Nikon встроила в компактную камеру Coolpix P330 приемник GPS: Камера получила новый датчик изображения и слегка улучшенный объектив

    13:459

    Tizen OS впервые показали общественности и представили SDK: Первые устройства на Tizen появятся не раньше конца этого года

    12:245

    Nikon выпускает телеобъектив AF-S Nikkor 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR: Объектив Nikon AF-S Nikkor 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR оценен в $2700

    12:159

    SmartSniff v.2.05 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    11:30

    Процессоры Intel Haswell могут иметь проблемы с USB 3.0: При выходе из режима сна

    11:008

    Bluetooth Driver Installer v.1.0.0.89 - бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита, помогающая установить драйверы для Bluetooth-устройств

    10:55

    BDtoAVCHD v.1.8.5 - бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов: Бесплатный инструмент для создания AVCHD-дисков из Blu-Ray или HD MKV-файлов

    10:20

    AMD пополнила линейку процессоров FM2 моделью Athlon X2 340 : 3,2 ГГц без видеоядра

    10:0013

    Ноутбук Fujitsu LifeBook AH562 сделан в Германии: Аппарат укомплектован сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма

    09:5019

    PicPick v.3.2.3 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    09:452

    iiyama оснастила монитор ProLite XB2776QS 27-дюймовой панелью типа IPS разрешением 2560 х 1440 точек: Новинка оценена в Европе в 499 евро

    09:2028

    MSI характеризует моноблочный компьютер AG2712 как игровой: Сейчас в моноблоке используется CPU Ivy Bridge, но позже, возможно, появится представитель семейства Haswell

    09:155

    System Ninja v.2.4.1 - бесплатная программа для настройки ОС Windows: Бесплатная программа для настройки ОС Windows

    09:10

    Samsung Galaxy S IV будет поддерживать прокрутку экрана движением глаз: Фронтальная камера будет нужна Samsung Galaxy S IV не только для видеосвязи

    09:0043

    DeskScapes v.8.00 - программа для создания анимированных обоев и заставок для ОС Windows: Программа для создания анимированных обоев и заставок для ОС Windows

    08:35

    Процессорный кулер Alpenföhn Brocken 2 комплектуется 140-миллиметровым вентилятором Wingboost 2: Продажи Alpenföhn Brocken 2 должны начаться в середине марта

    08:00

    Новые однокристальные системы серии Intel Atom CE5300 предназначены для потребительских NAS: NAS на базе Intel Atom будут показаны на выставке CeBIT

    07:009

    Джейлбрейк бьет рекорды: Только за первый месяц существования нового джейлбрейка, пользователи устройств от Apple программно “проапгредили” более чем 14 миллионов устройств

    01:1611

    ASUS и Gigabyte обойдутся без стендов на выставке CeBIT 2013: Арендуют отдельные конференц-залы

    00:466

    Пользователи Веб-Агента Mail.Ru смогут видеть друг друга в реальном времени: Команда подразделения Instant Messaging Mail.Ru Group запускает в тестовое использование новую функцию Веб-Агента

    00:022

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