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    8 марта 2013

    Lenovo готовит смартфон S920 на базе четырехъядерного процессора: Вместе с ним в разработке находится модель S820, ориентированная на женщин

    23:554

    News Corporation готовит ученический планшет: И здесь не обошлось без ASUS

    23:246

    NVIDIA готовит к выпуску профессиональную версию GeForce GTX Titan: Основой ускорителя NVIDIA Quadro K6000 станет GPU GK110

    14:387

    Соглашение с Microsoft в конечном итоге обойдется Nokia в полмиллиарда евро: Помогая Nokia в продвижении Windows Phone, Microsoft не забывает о лицензионных отчислениях

    14:0538

    Cooler Master на CeBIT — процессорные кулеры TPC 612 и V8 GTS, вентиляторы JetFlo 120: Охладитель Cooler Master TPC 612 является уменьшенной версией модели TPC 812

    11:22

    Названы цены и срок начала продаж объективов Sigma 30mm F1.4 DC HSM, 30mm F2.8 DN и 19mm F2.8 DN: В США новые объективы категории Sigma Art появятся в продаже в конце марта

    10:5811

    Блоки питания Cooler Master серии V имеют сертификат 80 Plus Gold: Блоки питания Cooler Master серии V показаны на CeBIT 2013

    10:40

    Fotodiox RhinoCam позволяет с помощью камеры Sony NEX получать снимки разрешением более 140 Мп: Для получения снимка с помощью Fotodiox RhinoCam понадобится камера Sony NEX и среднеформатный объектив

    10:3110

    HKC показала на CeBIT 2013 дешевый клон Microsoft Surface Pro: Новинка будет примерно вдвое дешевле именитого аналога

    09:5918

    Patriot Memory уходит с рынка SSD для конечных пользователей: Компания продолжит работать с корпоративными заказчиками

    09:151

    Shuttle готовит бесшумный мини-ПК на базе процессора Intel Celeron 847: Официальная премьера изделия состоится в апреле

    08:503

    На апрель намечен выпуск 3D-карты AMD Radeon HD 7790 с 896 потоковыми процессорами: Предполагается, что основой Radeon HD 7790 станет GPU Bonaire XT

    08:307

    Phase One оценивает динамический диапазон цифровых задников серии IQ2 в 13 ступеней экспозиции: Разрешение датчика Phase One IQ280 равно 80 Мп, IQ260 и IQ260 Achromatic — 60 Мп

    08:001

    LFoundry продолжит выпускать датчики изображения по заказам Aptina на недавно купленной фабрике: Совладельцем Aptina является компания Micron, у которой LFoundry купила фабрику

    07:30

    Полнокадровый датчик, созданный Canon, позволяет снимать видео при освещенности 0,03 лк: Новый датчик Canon типа CMOS имеет квадратные пиксели со стороной 19 мкм

    07:0012

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