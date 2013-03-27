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    27 марта 2013

    Землетрясение заставило TSMC эвакуировать персонал двух фабрик: Сегодня на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1

    22:3417

    Один из основателей ARM посоветовал Intel прекратить заниматься ерундой: Бывший глава ARM подсказал Intel простой способ стать лидером на рынке мобильных платформ

    21:46112

    Низкопрофильная 3D-карта Diamond Multimedia BV 750 рассчитана на одновременное подключение трех мониторов: Основой 3D-карты Diamond Multimedia BV 750 служит GPU AMD Radeon HD7750

    20:4813

    Боковые стенки корпуса Thermaltake Urban S41 имеют поглощающее шум покрытие: Корпус Thermaltake Urban S41 относится к категории mid-tower

    20:307

    Самый маленький в мире микрофон MEMS Analog Devices ADMP801 предназначен для слуховых аппаратов: Analog Devices начинает поставки микрофонов ADMP801

    16:514

    Компания Sony наглядно показала, как разобрать планшет Xperia Tablet Z и что у него внутри: Производитель предупреждает, что разборка планшета Sony Xperia Tablet Z приводит к потере гарантии

    15:4216

    В обложки Logitech Keyboard Folio и Logitech Keyboard Folio mini для планшетов Apple встроены клавиатуры: Обложки Logitech Keyboard Folio и Logitech Keyboard Folio mini защищают планшеты Apple iPad и iPad mini

    15:1511

    AMD показала референсную видеокарту Radeon HD 7990 и новую линейку ускорителей Radeon Sky, предназначенную для облачных игровых сервисов: Radeon Sky 900, Radeon Sky 700 и Radeon Sky 500

    15:1011

    В США создан бионический орган зрения: Разработка процессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе поможет восстановить зрение

    14:1525

    Смартфон Amazon с экраном размером 4,7 дюйма выйдет в следующем квартале: Задержка с выпуском смартфона Amazon вызвана желанием улучшить устройство

    12:564

    Oracle выпускает серверы SPARC T5 на самых быстрых в мире микропроцессорах : Основой серверов SPARC T5 стал процессор SPARC T5 с 16 ядрами

    12:1015

    Screenshot Captor v.4.00.00 - бесплатная утилита для захвата изображения с рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    12:05

    GOM Player v.2.1.49 – бесплатный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    11:301

    Thaiphoon Burner v.8.0.0.1 Super Blaster - утилита для работы с SPD модулей памяти: Программа для работы с SPD модулей памяти

    10:551

    SetFSB v.2.3.178 - небольшая утилита для изменения частоты FSB: Небольшая утилита для изменения частоты FSB

    10:20

    24-дюймовый монитор Benq BL2411PT построен на панели типа IPS: В Европе Benq BL2411PT назначена цена 299 евро

    10:1514

    Imation добавляет в семейство защищенных накопителей IronKey флэшки D80 и жесткие диски H80 : В защищенных накопителях Imation IronKey D80 и H80 используется шифрование по алгоритму AES с 256-битным ключом

    10:056

    TrustPort Pictura защищает документы и фотографии на мобильных устройствах.: TrustPort работающих на платформах Android и iOS

    09:10

    По неофициальным данным, NEC почти удалось договориться о продаже убыточного мобильного подразделения: Как утверждается, мобильное подразделение NEC будет продано примерно за 800 млн. долларов

    09:009

    ESET: банковский троян Carberp использует новые техники атак на популярные клиенты систем ДБО: Нашумевший троян использует новые методы для похищения денежных средств

    08:358

    Renesas R-Car H2 — первая однокристальная система с восемью ядрами ARM в конфигурации big.LITTLE, предназначенная для автомобильной электроники: Основой графической подсистемы R-Car H2 служит GPU Imagination Technologies PowerVR Series6 G6400

    08:0011

    Kaspersky Security Scan обнаружил активные заражения на компьютерах, защищённых решениями других вендоров: "Лаборатория Касперского" обнародовала результаты анализа данных, полученных в течение 2013 года

    08:0019

    Intel планирует выпуск мобильных процессоров Core i7-4850HQ и i7-4950HQ: Процессоры Intel Core i7-4850HQ и i7-4950HQ будут представлены в третьем квартале 2013 года

    07:006

    Google Snapseed 1.5.2 для iOS упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    00:09

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