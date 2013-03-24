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    24 марта 2013

    Qnap TS-421U и TS-420U – сетевые хранилища форм-фактора 1U на базе процессора Marvell: Оба рассчитаны на установку четырех накопителей

    23:493

    Появились изображения и характеристики видеокарты Galaxy GeForce GTX 650 Ti Boost: Тактовая частота видеокарты в режиме Boost составит 1033 МГц

    22:526

    Настольные процессоры Haswell доступны для предзаказа: От 200 до 370 долларов

    18:2937

    Устройства Tobii PCEye Go и PCEye Pro позволяют управлять компьютером движениями глаз: Tobii PCEye Go и PCEye Pro дают возможность пользоваться компьютерами людям с ограниченными физическими возможностями

    16:207

    Слух: пятидюймовый смартфон Google Nexus 5 будет выпускать компания LG : Камеру для Google Nexus 5 разрабатывает компания Nikon

    14:5810

    Sharp не удалось выполнить условия сделки с Qualcomm, необходимые для получения второй порции инвестиций: Sharp и Qualcomm договорились о переносе срока на июнь

    14:327

    Китай выбрал Ubuntu в качестве референсной ОС: Китайское министерство промышленности и информационных технологий договорилось с Canonical

    14:1035

    Dospara Erdes Book ST1 – планшет-ультрабук под управлением Windows 8: Механизм трансформации новинки такой же, как в Sony VAIO Duo 11 и MSI Slider S20

    13:472

    У MSI тоже есть разогнанный вариант 3D AMD Radeon HD 7790: Частота GPU на 50 МГц выше в сравнении с референсным вариантом

    10:257

    Intel пока не отказывается от платформы Cedar Trail M, хотя популярность нетбуков осталась в прошлом: Платформа Intel Cedar Trail M призвана защитить позиции Wintel от «хромобуков» на архитектуре ARM

    08:3017

    Ericsson и STMicroelectronics решили судьбу совместного предприятия ST-Ericsson: Если все пойдет по плану, СП ST-Ericsson прекратит существование в третьем квартале 2013 года

    08:00

    Renesas Electronics придется расстаться с частью полупроводникового производства: Renesas Electronics договорилась с J-Devices

    07:00

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