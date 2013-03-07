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    7 марта 2013

    Zalman на CeBIT — корпуса для ПК: Компания Zalman привезла на CeBIT корпус ZM-AIO и другие новинки

    23:579

    Итальянская фабрика Micron, рассчитанная на 200-миллиметровые пластины, досталась LFoundry: В результате сделки с Micron число сотрудников LFoundry приблизится к 2400 человек

    23:32

    Фото дня: упаковка 3D-карты ASUS Ares II: Карта Ares II — собственная разработка ASUS

    23:0512

    Пассивный процессорный охладитель Zalman FX100 Cube показан на CeBIT: В конструкцию Zalman FX100 Cube входит 10 тепловых трубок

    20:371

    Компания Zalman привезла на CeBIT процессорную СВО Reserator3 Max: СВО Zalman Reserator3 Max рассчитана на процессоры с TDP до 400 Вт

    20:228

    NVIDIA объявляет о поддержке Sony PlayStation 4 в средствах разработки приложений NVIDIA PhysX и NVIDIA APEX SDK: Основой Sony PlayStation 4 послужит гибридный процессор AMD

    19:3022

    Слух: Apple iPhone 5S выйдет в августе : В апреле Apple может выпустить планшеты iPad и iPad mini нового поколения

    19:1520

    Intel показала прототип ультрабука-трансформера на базе процессора Haswell: Или планшет-трансформер

    17:3215

    Новый контроллер питания, созданный ROHM, предназначен для платформы Bay Trail: Новый контроллер питания ROHM предназначен для планшетов на однокристальных системах Intel Atom

    17:11

    У Toshiba готов прототип носимого датчика показателей жизнедеятельности Silmee: Прототип Silmee, созданный специалистами Toshiba, снимает кардиограмму, определяет сердечный ритм, температуру тела и следит за движениями

    16:0010

    HP собирается перейти на использование китайских компонентов для снижения затрат : Китайские компоненты стоят заметно дешевле тайваньских

    15:2361

    Специалисты GainSpan первыми объединили Wi-Fi и ZigBee в одной микросхеме: GainSpan GS2000 соответствует спецификациям IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi и IEEE 802.15.4 ZigBee

    15:05

    Samsung инвестирует в Sharp более 100 млн. долларов: Samsung поможет компании Sharp, выступающей единственным поставщиком экранов IGZO

    13:4522

    Специалисты Alta Devices создали солнечный элемент с рекордной эффективностью 30,8%: В Alta Devices надеются увеличить время автономной работы мобильных устройств, встраивая в них солнечные батареи

    13:2210

    VirnetX требует взыскать с Cisco 258 млн. долларов за нарушение патентов: Компания Cisco отрицает факт нарушения патентов VirnetX

    13:103

    Утечка на сайте Samsung дает полное представление о беззеркальной камере NX1100: Данных о сроке выпуска и цене камеры Samsung NX1100 пока нет

    12:527

    На CeBIT представлен процессорный кулер be quiet! Shadow Rock 2: Ожидается, что цена Shadow Rock 2 будет примерно равна 45 евро

    12:281

    Ashampoo WinOptimizer v.10.1.0 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    12:05

    ADATA включает в серию Premier карты памяти SDHC, SDXC, microSDHC и microSDXC, соответствующие спецификации UHS-I: Предусмотрен выпуск карт ADATA Premier объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ

    11:452

    Atrise Lutcurve v.1.8.0 - программа для калибровки мониторов: Программа для калибровки мониторов

    11:301

    Razer и Riot Games выпускают тематическую мышь и коврик для поклонников игры League of Legends: Продажи коллекционных вариантов мыши Razer Naga Hex и коврика Razer Goliathus уже начались

    11:20

    UltraVNC v.1.1.8.3 - утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    10:559

    UnHackMe v.5.9.9 Build 417 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    10:20

    Видеокарта ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini поместится в корпуса типоразмера Mini-ITX: Новинка пока находится на стадии финальных тестов

    09:599

    Acer и HP ищут свежие идеи для ноутбуков: Смогут ли Acer и HP заинтересовать покупателей новой конструкцией петель?

    09:5523

    LibreOffice v.4.0.1 - мультиплатформенный сборник офисных приложений: Мультиплатформенный сборник офисных приложений

    09:45

    Фото дня: прототип системной платы MSI Z87A: Прототип послужит основой моделей Z87A Gaming Series и Z87A-GD65

    09:4511

    Samsung готовит очередной бюджетный смартфон — Galaxy Pocket Neo: Премьера устройства состоится не позднее середины мая

    09:305

    SSD OCZ Vector с интерфейсом PCI Express развивает скорость чтения 930 МБ/с: В режиме записи SSD OCZ Vector с интерфейсом PCI Express развивает скорость 884 МБ/с

    09:3018

    Nitro PDF Reader v.3.5.1 - бесплатная программа для обработки PDF-файлов: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    09:10

    Появились подробности о смартфоне среднего уровня Sony Xperia L: Предполагается, что новинка дебютирует одновременно с другой моделью — Xperia SP

    08:554

    Enermax показала на CeBIT блок питания мощностью 650 Вт с пассивным охлаждением: Блок питания Enermax мощностью 650 Вт с пассивным охлаждением имеет сертификат 80 Plus Platinum

    08:453

    Продажи планшетов Samsung с Windows RT в Европе будут прекращены из-за низкого спроса: Информацию о решении Samsung прекратить продажи планшетов с Windows RT в Европе подтвердили руководящие сотрудники компании

    08:0017

    Флэшки Patriot Supersonic Mini с интерфейсом USB 3.0 весят 1,5 г, развивают скорость 80 МБ/с: Накопитель Patriot Supersonic Mini будет доступен в модификациях объемом 16 и 32 ГБ

    07:302

    Модель GA-Z87X-OC возглавит линейку системных плат Gigabyte для процессоров Haswell: Плата Gigabyte GA-Z87X-OC оснащена процессорным гнездом LGA 1150

    07:005

    Обновление «Битрикс24»: облачное хранилище «Битрикс24.Диск» и приложение для планшетов: Компания «1С-Битрикс» представила обновления облачного сервиса «Битрикс24» и продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал»

    00:35

    Почта Mail.Ru выпустила новый клиент для iPad и iPhone: Приложение Почты Mail.Ru теперь доступно для iPad. Кроме того, обновлен клиент для iPhone.

    00:00

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