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    29 марта 2013

    Blux Camera 1.0.7 — улучшение качества снимков на iPad: Приложение, которое значительно расширяет возможности встроенной в iPad камеры

    23:21

    Стало известно, кто будет выпускать дисплеи для смартфонов Amazon: Смартфон Amazon получит экран размером 4,7 дюйма по диагонали

    22:562

    Для Galaxy S4 выбран стандарт беспроводной зарядки Qi, но стратегическую ставку Samsung делает на A4WP: Будущие мобильные устройства Samsung получат встроенную поддержку технологии электромагнитного резонанса

    22:058

    Процессор Samsung Exynos 5 Octa поддерживает 20 полос LTE: В первых смартфонах Samsung Galaxy S4 будет использоваться Snapdragon 600

    21:1026

    Ассортимент хромбуков пополнится устройствами на основе процессоров Intel Haswell: Coreboot

    21:053

    Специалисты iFixit поставили смартфону HTC One один балл из десяти: За невозможность ремонта

    20:0925

    В Apple придумали всю поверхность смартфона превратить в дисплей : Технологии дисплеев дошли до точки, когда смартфон можно «обернуть» дисплеем

    19:1450

    Подтвердилась информация о процессоре Intel Celeron G470 и о трёх представителях линейки Core i3: Celeron и Core i3

    18:049

    Sony разрабатывает смартфоны Xperia Cyber-shot и Xperia Walkman: Пятидюймовые экраны

    16:5425

    File Expert 5.1.4 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    16:38

    По подсчетам аналитиков Futuresource, продажи жестких дисков в регионе EMEA за год просели на 17%: Производители «заигрались» в наводнение

    16:2116

    Датчик изображения Toshiba T4K71 формата 1/7,3 дюйма предназначен для мобильных устройств: Датчик изображения Toshiba T4K71 позволяет снимать видео в формате Full HD с кадровой частотой 60 к/с

    16:019

    NEC ведет переговоры с Lenovo о продаже мобильного подразделения: Lenovo — не единственный вариант, рассматриваемый NEC

    15:403

    Innodisk iSLC — попытка придать памяти MLC NAND свойства SLC NAND: Технология iSLC реализуется силами контроллера флэш-памяти

    15:2411

    Apple обновила патент на компьютер в виде ручки для письма: Будет ли когда-нибудь выпущен компьютер Apple iPen?

    14:3777

    Компания Microsoft опубликовала полный список своих патентов: Microsoft призывает сделать патентную систему более открытой

    13:0219

    В серию охлаждающих подставок для ноутбуков GlacialTech M-Flit вошли модели K1 и T1: К общим чертам моделей GlacialTech M-Flit K1 и T1 можно отнести возможность выбора угла наклона

    12:053

    True Launch Bar v.6.5 - замена Quick Launch Bar Windows на более функциональный вариант: Замена стандартного Quick Launch Bar из ОС Windows на более функциональную версию

    10:55

    Монитор NEC MultiSync MD242C2 предназначен для медицинских учреждений: В устройстве используется ЖК-панель IPS и 14-битные таблицы LUT

    10:332

    GPU Shark v.0.6.10 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга GPU

    10:20

    Mail PassView v.1.80 - утилита, отображающая детали аккаунтов для почтовых приложений: Утилита, отображающая детали аккаунтов для почтовых приложений

    09:45

    Производители намерены держать в секрете дизайн ноутбуков с Windows Blue: Планшеты Surface подорвали доверие производителей мобильных компьютеров к Microsoft

    09:3021

    ProcDump v.5.14 - бесплатная утилита для снятия дампов памяти приложений: Бесплатная утилита для снятия юзермодных дампов приложений

    09:10

    Apple сокращает закупки компонентов для планшетов iPad mini: Во втором квартале будет отгружено 10-12 млн. планшетов iPad mini

    09:0043

    Comodo Dragon v.26.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    08:353

    EK Water Blocks предлагает снимать крышки с процессоров Ivy Bridge для лучшего охлаждения: Новое крепление EK Water Blocks дает возможность устанавливать водоблок так, что он контактирует с кристаллом CPU

    08:0044

    «Лаборатория Касперского» зафиксировала целевую атаку на Android: Зафиксирована новая атака на Android

    08:002

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