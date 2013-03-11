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    11 марта 2013

    Вышел второй номер планшетного журнала iТоги!: Главной темой второго номера планшетного журнала iТоги стала выставка Mobile World Congress

    23:2319

    Мобильный 2ГИС оптимизирован для iPad: 2ГИС обновил мобильную версию справочника для устройств с операционной системой iOS

    23:10

    QuickPic 2.9.3 — управление фото и видео на Android: Менеджер позволяет выполнять сортировку, переименовывать, копировать и перемещать файлы, создавать новые каталоги и пр

    23:07

    Kingsoft free Office 5.34 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    23:05

    Обновление официального ICQ–клиента 4.0.5 для Android : Вышла новая версия официального мобильного клиента ICQ

    23:03

    Обновление Instagram 3.4.4 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    23:02

    Adobe Reader 10.5.1 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    22:57

    Fast File Transfer 1.2.2 — функция WiFi Direct на старых Android-устройствах: Благодаря приложению передавать файлы по WiFi можно между любыми устройствами на Android 2.3 и выше, а также с Android на iOS.

    22:53

    Подведены итоги конкурса «Girls gone IT»: Победительницы конкурса получили призы от компании ЮЛМАРТ

    21:3032

    DeblurIt 1.1.0 для Android — повышение четкости фотоснимков: Приложение интересно тем, что использует алгоритмы, основанные на технологии деконволюции

    21:08

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.7.2 для iOS: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    17:48

    Выпуск смартфонов Amazon переносится на неопределённый срок: Из-за проблем с производством

    15:379

    UltraEdit-32 v.19.00 - текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Текстовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    13:50

    Toshiba представила процессоры для распознавания изображений Visconti 3: Процессоры Visconti были созданы для автомобильных систем автоматического слежения

    13:4810

    ASRock предлагает использовать системную плату EP2C602-2T2OS6/D16 как основу сервера c двусторонней гибридной системой хранения: Системная плата ASRock EP2C602-2T2OS6/D16 рассчитана на два процессора серии Xeon 2600

    13:3110

    В ближайшее время свет увидят новые процессоры Intel: Pentium G2030, G2140, G2030T и G2120T: Во втором квартале

    13:157

    PeaZip v.4.9 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    13:15

    Фото дня: опытный образец смартфона BlackBerry Q10: Смартфон BlackBerry Q10 получит батарею емкостью 2100 мА∙ч

    13:0410

    Утечка на сайте CL Benchmark дает представление о спецификациях и производительности 3D-карты Saturn 6640: В конфигурацию Saturn 6640 входит 768 потоковых процессоров

    12:473

    Blender v.2.66a - кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации: Кросс-платформенный пакет для создания трехмерных графических объектов и анимации

    12:401

    AVG Free Edition 2013.2904 - бесплатное антивирусное решение для защиты Windows: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    12:05

    VMware Player v.5.0.2 - программа для работы с виртуальными машинами VMWare: Бесплатная программа для работы с образами VMWare

    11:30

    Discera выпускает самый маленький в мире тактовый генератор: Генератор DSC2311 работает без кварцевого резонатора и занимает на плате участок размерами 2,5 x 2,0 мм

    11:008

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.5.3 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    10:55

    Geekbench v.2.4.2 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти ПК

    10:20

    Plextor готовит к выпуску SSD, в которых используется флэш-память типа TLC NAND: Максимальный объем SSD Plextor, в которых используется флэш-память типа TLC NAND, равен 512 ГБ

    10:0024

    HDD Health v.4.2.0.112 - бесплатная утилита для анализа работы жестких дисков ПК: Бесплатная утилита для анализа работы жестких дисков ПК

    09:451

    Office 2013 — новые правила для переустановки: Новые детали о лицензировании Office 2013

    09:107

    Поставки защитных стекол для экранов мобильных устройств в период с 2013 по 2017 год вырастут на миллиард штук в год: В 2012 году поставки защитных стекол для экранов мобильных устройств выросли на 44%

    09:002

    ВК.Рация - программа для бесплатного голосового общения во ВКонтакте: Программа для бесплатного голосового общения во ВКонтакте

    08:35

    WebStorm 6.0 обеспечивает полный доступ к инновациям в веб-разработке: Новая версия популярной IDE позволяет применять в повседневной работе самые современные технологии веб-разработки

    08:00

    Rambus продает патенты на технологии дисплеев, но сохранит право их использовать: Можно ждать новых исков со стороны дочернего предприятия Acacia Research Corporation?

    08:0010

    По подсчетам IDC, суммарный объем внешних дисковых хранилищ, отгруженных в течение 2012 года, перевалил за 20 ЭБ: За 2012 год было отгружено внешних дисковых хранилищ на 24,7 млрд. долларов

    07:005

    Глава IBM видит три пути трансформации бизнеса под влиянием информационных технологий: Рост количества информации меняет подходы к принятию решений и обмену знаниями

    04:0020

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