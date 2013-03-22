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    22 марта 2013

    Xilence SNC110 – тонкая охлаждающая подставка для ноутбуков с диагональю экрана до 15,6 дюйма: В устройстве используется гидродинамический подшипник

    22:494

    AMD прекращает выпуск 3D-карты Radeon HD 7850 с 1 ГБ памяти: Из-за отсутствия чипов памяти

    22:1814

    3D-карта HIS Radeon HD 7790 iCooler Turbo разогнана в заводских условиях: Одновременно HIS выпустила вариант карты Radeon HD 7790, работающий на референсных частотах

    21:04

    LG разрабатывает свои «умные» часы и очки дополненной реальности: Как Samsung и Apple

    20:2416

    Смартфон Lenovo S920 с экраном диагональю 5,3 дюйма и четырёхъядерным процессором оценён в $353: MediaTek MT6589

    19:509

    Sapphire выпускает свои варианты новейшей видеокарты Radeon HD 7790: 150 и 160 долларов

    19:06

    Четырёхъядерная система на чипе MediaTek MT6589 станет дешевле и получит большее распространение: $18

    18:377

    Intel не спешит отправлять LGA на пенсию: LGA останется основным исполнением процессоров Intel в ближайшие годы

    18:2139

    Цифровая фотокамера Fujifilm Finepix S8400W оснащена 44-кратным трансфокатором: Новинка снабжается энергией от батареек формата АА

    18:0924

    Евросоюз подозревает Apple в продаже смартфонов iPhone с нарушением закона: Контракты Apple с операторами ограничивают конкуренцию

    16:4223

    Fujifilm Finepix XP200 – защищенная компактная фотокамера со встроенным модулем Wi-Fi: Новинка оценена в $300

    15:307

    PowerColor представила две разогнанные видеокарты Radeon HD 7790: C разными СО

    15:285

    Asus оснащает 3D-карты Radeon HD 7790 охладителями DirectCU II: Цена GV-R779-1GI равна $150, GV-R779OC-1GI — $160

    15:201

    Стала известна цена и срок начала поставок клавиатурного смартфона BlackBerry Q10: Смартфон BlackBerry Q10 построен на двухъядерном процессоре Snapdragon S4 Plus

    14:5820

    В мини-ПК Stealth LPC-480 используется процессор Intel Core i7-3610QE: Цена базовой конфигурации Stealth LPC-480 равна $1325

    14:4313

    Стали известны характеристики ускорителя GeForce GTX 650 Ti Boost: 192-разрядная шина и 2 ГБ памяти

    14:358

    Gigabyte оснащает 3D-карты Radeon HD 7790 охладителями Triangle Cool: Цена GV-R779-1GI равна $150, GV-R779OC-1GI — $160

    14:13

    Видеодайджест новостей недели — первый выпуск!: Цена и себестоимость смартфонов Samsung Galaxy S4, новые модели Sony Xperia, автономность Apple iPhone 5, планшет Wacom

    13:1523

    Samsung Galaxy S4 можно будет заряжать бесконтактно: Подробности об аксессуарах, необходимых для беспроводной зарядки Galaxy S4 пока отсутствуют

    12:2713

    Компания Apple похвасталась тем, что три четверти потребляемой ею электроэнергии получено из возобновляемых источников: Вычислительные центры Apple работают только на возобновляемых источниках электроэнергии

    11:4086

    Видеокарта AMD Radeon HD 7790 представлена официально: По данным производителя, она в среднем на 20% быстрее NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

    11:1317

    Advanced HostMonitor v.9.46 - программа мониторинга доступности серверов: Новая версия программы мониторинга доступности серверов

    10:20

    Смартфон Huawei Ascend Mate, оснащенный экраном диагональю 6,1 дюйма, можно заказать в Китае всего за $430: Прежняя цена на смартфон у спекулянтов составляла $575

    09:5912

    Process Lasso Lite v.6.0.2.74 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    09:45

    MediaCoder v.0.8.19 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    09:102

    В клавиатуре Corsair Vengeance K70 используются механические переключатели Cherry MX Red: Продажи Corsair Vengeance K70 начнутся в апреле по цене $130

    09:0027

    ChrisTV Online! v.8.60 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    08:356

    OutlookAttachView v.2.45 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    08:00

    Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM оснащен шаговым приводом фокусировки: Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM можно будет купить, начиная с апреля этого года, по цене $250

    08:002

    Основой одноплатного компьютера Gumstix Pepper служит процессор TI Sitara AM3359: Цена Pepper равна $249

    07:001

    Adobe Reader 10.5.2 для Android — работа с PDF : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    00:47

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