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    20 марта 2013

    Meizu MX3 получит SoC Exynos 5 Octa и экран диагональю 5,1 дюйма: 1920 х 1200 точек

    22:5022

    Габариты камеры в стиле ретро Minox DCC 14.0 равны 82 x 67 x 46 мм: Цена камеры в стиле ретро Minox DCC 14.0 — $239

    22:277

    Ориентировочная цена 50-дюймовой ЖК-панели Ultra HD равна $800: В этом году доля панелей Ultra HD в поставках панелей для телевизоров может достичь 20%

    22:0747

    GTC 2013 — суперкомпьютерные вычисления (обновлено: добавлено видео): Такие компании, как Shazam, Salesforce.com и Cortexica уже применяют графические процессоры NVIDIA

    21:458

    BiTMICRO использует технологию защиты целостности данных PowerGuard в корпоративных SSD maxIO : В семейство maxIO входят накопители в виде карт расширения PCI Express и также модели типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SAS

    21:271

    Amazon готовит планшет за $100: 1280 х 800 точек

    21:1417

    Panasonic приписывают намерение продать производство сотовых телефонов: Потенциальными покупателями телефонного бизнеса Panasonic названы компании TSMC и HTC

    21:082

    С массовым выпуском панелей Full HD для сотовых телефонов у тайваньских производителей вышла заминка: Задержка может помешать AUO и Innolux получить крупные заказы во втором квартале

    20:562

    Acer надеется в этом году вдвое превысить первоначальный план по отгрузке планшетов: Удастся ли Acer в 2013 году отгрузить 10 млн. планшетов?

    20:452

    Опубликованы изображения 3D-карты XFX Radeon HD 7770 Monster: Графический процессор 3D-карты XFX Radeon HD 7770 Monster работает на частоте 1100 МГц

    20:25

    Моноблочный ПК Axiomtek GOT3157W-832-PCT способен работать при температуре от -10 °C до 50 °C: 15,6 дюймов

    19:531

    GTC 2013 — демо-программы NVIDIA: NVIDIA в своих демках всячески старается создать человекоподобные реалистичные лица

    19:307

    Стала известна стоимость смартфонов Sony Xperia SP и L: Дешевле всего купить новинки в Великобритании

    16:253

    Названа цена и срок начала продаж 27-дюймового монитора со сверхтонкой рамкой BenQ GW2760HS : Монитор BenQ GW2760HS оснащен видеовходами DVI, D-Sub и HDMI

    15:5511

    Galaxy использует в SSD серии Thunder GT контроллер JMicron JMF667H и флэш-память производства Toshiba: Серия SSD Thunder GT использует опыт, полученный при производстве SSD серии Laser

    15:231

    ASUS GeForce GTX 670 DirectCU Mini получила оригинальный вентилятор и дополнительные 26 МГц: 17 см

    15:223

    Процессор Intel Core i7-4770K (Haswell) замечен в европейских онлайновых магазинах: Цена Intel Core i7-4770K (Haswell) — примерно 330-350 евро

    15:107

    Philips выпускает внешние SSD объёмом 128, 256 и 512 ГБ: Стоимость от ?130

    14:437

    Датчик изображения Toshiba TCM5117PL поддерживает формат 1080p60, формируя изображение HDR из одного кадра: Датчик изображения Toshiba TCM5117PL формата 1/3 дюйма предназначен для автомобильных и охранных систем

    14:406

    HTC E1 полностью рассекречен, доступен для предварительного заказа в Китае: Устройство оснащено двухъядерным CPU частотой 1,15 ГГц

    14:016

    Корпус для ПК Aresze Speeder 7225B оснащен цветным сенсорным дисплеем: Производитель оценил корпус для ПК Aresze Speeder 7225B в $77

    14:0011

    Nvidia Grid VCA — первое в отрасли готовое решение для визуальных вычислений: Nvidia Grid VCA обеспечивает удаленное ускорение с помощью GPU

    13:362

    Доступно обновление iOS 6.1.3 — джейлбрейк не работает: Главное улучшение — исправление уязвимости, благодаря которой можно было обойти окно блокировки

    13:30

    Evernote Food 2.1 для iOS сохраняет впечатления о блюдах и вкусах: Программа позволяет сохранять все ощущения, мысли, впечатления и воспоминания, связанные с едой.

    13:30

    Обновлены приложения мобильного банка «Альфа-Мобайл» для iOS и Android: Новые версии приложений для iPhone, iPad и Android позволяют осуществлять переводы другому клиенту Альфа-Банка не только с помощью BUMP и по шаблонам, но и по реквизитам получателя.

    13:26

    GTC 2013 — день второй, подробная информация о планах Nvidia на ближайшие годы: Logan начнёт производиться в начале следующего года

    13:153

    Мобильные платформы Nvidia Logan и Parker получат GPU Kepler и Maxwell соответственно: Основой Parker станет 64-разрядный CPU Project Denver

    13:014

    CintaNotes v.2.1 - простой бесплатный менеджер заметок: Простой бесплатный менеджер заметок

    12:40

    aTunes v.3.1.0 - бесплатная программа для воспроизведения MP3 с набором дополнительных возможностей: Бесплатная программа для воспроизведения MP3 с набором дополнительных возможностей

    12:051

    Варианты еще не представленной официально видеокарты Radeon HD 7790 уже замечены в европейских интернет-магазинах: Разогнанный вариант оценен в 163,63 евро, стоимость функционирующего на штатных частотах - 157,03 евро

    11:594

    За архитектурой NVIDIA Maxwell последует Volta, объединяющая GPU и память в одной микросхеме: Когда выйдут GPU Volta, пока неизвестно

    11:5818

    Исследователи создали емкий и прочный графеновый ионистор, используя оптический привод с поддержкой LightScribe : Графеновые ионисторы могут найти применение в портативной электронике

    11:3021

    JaBack v.10.0 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    11:30

    Raspberry Pi получит 5-мегапиксельную камеру с возможностью съемки видео в формате Full HD : Omnivision 5647

    11:0010

    Norman Malware Cleaner v.2013.03.20 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    10:55

    Simplyzip v.1.1b81 - бесплатный архиватор, поддерживающий работу со множеством форматов: Бесплатный архиватор, поддерживающий работу со множеством форматов

    10:20

    SnagIt v.11.2.0 - удобная программа для захвата изображений в Windows: Удобная программа для захвата изображений в Windows

    09:45

    Trojan.Yontoo.1 на гребне волны новых рекламных троянцев для «маков»: «Доктор Веб» сообщает о наблюдаемом с начала года росте распространения рекламных приложений для компьютеров под управлением Mac OS X

    09:10

    Специалисты IHS iSuppli предварительно оценили стоимость компонентов Samsung Galaxy S4: Себестоимость Samsung Galaxy S4 выше себестоимости Apple iPhone 5

    09:0016

    Обновления платформы «1С-Битрикс» для создания сайтов: мобильные приложения для iOS и Android, складской учет, сканер безопасности: «1С-Битрикс» представила новинки для владельцев и разработчиков сайтов

    08:35

    Zilog предлагает референсный дизайн зарядного устройства на базе микроконтроллера Z8F042A: В числе достоинств зарядного устройства на микроконтроллере Zilog Z8F042A разработчик отмечает его низкую стоимость

    08:302

    Penguin Computing представляет суперкомпьютерный сервер Relion 2808GT с максимальной в отрасли вычислительной плотностью: В конфигурацию Relion 2808GT может входить до восьми GPU или сопроцессоров

    08:00

    AMD сотрудничает с Aviary для оптимизации фоторедактора для Windows 8 с помощью APU AMD: Планируется выпуск комплекта инструментов разработки программного обеспечения (SDK) для Windows 8 на устройствах с процессорами AMD

    08:00

    Матричные коммутаторы Mindspeed M21024, M21036, M21048 и M21605 поддерживают скорости до 12,5 Гбит/с: Матричные коммутаторы Mindspeed M21024, M2103, M21048 и M21605 предназначены для серверов, хранилищ и сетевого оборудования

    07:30

    В серию планшетов Point of View Onyx вошли модели Onyx 506, Onyx 517 и Onyx 527: Планшет Point of View ONYX 506 относится к начальному уровню

    07:004

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