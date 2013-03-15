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    15 марта 2013

    В каталоге Apple появились ПК iMac со встроенными креплениями VESA: ПК Apple iMac со встроенными креплениями VESA стоят на $40 дороже обычных

    22:1822

    Конструкция охладителя Evercool HPR 9225EA включает две тепловые трубки, рассчитанные на непосредственный контакт с процессором: О цене Evercool HPR 9225EA данных нет, но параметры изделия позволяют предположить, что она будет невысока

    21:258

    PQI Air Bank – сетевой накопитель формата внешнего HDD: Новинка оснащена модулями связи Wi-Fi и Ethernet, а также встроенной АКБ

    18:3516

    Анонсированы поставки восьмиядерных процессоров Samsung Exynos 5 Octa для нового поколения мобильных устройств: Процессоры Samsung Exynos 5 Octa рассчитаны на выпуск по нормам 28 нм

    12:4566

    FastStone Capture v.7.4 - утилита для записи изображений с экрана ПК: Утилита для записи изображений с монитора в файл

    12:402

    Zoom Player v.8.61 Final - мощный и удобный медиаплеер: Мощный и удобный медиаплеер

    12:052

    WinLock v.6.08 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    11:30

    Corsair выпускает набор модулей памяти DDR3-3000 Vengeance Extreme объемом 8 ГБ: Corsair называет Vengeance Extreme самым быстрым набором модулей памяти в мире

    11:0019

    HDClone Free Edition v.4.2.4 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    10:55

    Drm-Removal v.4.4.2 - программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы: Программа для конвертирования защищенных медиа-файлов в незащищенные форматы

    10:20

    Renesas рассматривает возможность продажи подразделения по выпуску микросхем для мобильных устройств: Решение о продаже подразделения по выпуску микросхем для мобильных устройств Renesas примет в течение 2013 года

    10:00

    SIV v.4.35 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    09:45

    Ассортимент Team Group пополнили флэшки C12F и C12G: Накопители Team Group C12F и C12G оснащены архаичным интерфейсом USB 2.0

    09:301

    VueScan v.9.2.10 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    09:10

    STMicroelectronics и Ericsson не смогли найти, кому бы продать СП ST-Ericsson: STMicroelectronics и Ericsson хотят завершить работу СП

    09:0010

    Daemon Tools Lite v.4.47.1 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    08:351

    "Илья Муромец" – интерактивная книга для iPad: В российском App Store можно скачать приложение "Илья Муромец"

    08:005

    ITC откладывает решение о запрете продаж iPad и iPhone в США: Решение отложено — плохой знак для Apple, поскольку ITC запросила оценку возможных последствий запрета

    08:0030

    Смартфон Samsung Galaxy S4 представлен официально: Смартфон Samsung Galaxy S4 оснащен пятидюймовым экраном типа Super AMOLED, разрешение которого равно 1920 х 1080 пикселей

    04:35152

    Модуль Bluegiga BLE113 соответствует требованиям спецификации Bluetooth 4.0: Серийный выпуск BLE113 должен начаться в июне 2013 года

    02:001

    Последние предварительные данные о Galaxy S IV в преддверии официального анонса: Основой смартфона назван восьмиядерный процессор Samsung Exynos 5410

    01:2516

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