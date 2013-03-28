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    28 марта 2013

    Мини-ПК с пассивным охлаждением Habey PRO-6820 оснащен шестью портами Gigabit Ethernet: Основой мини-ПК с пассивным охлаждением Habey PRO-6820 может служить процессор Intel Core i7

    22:2312

    Планшеты обойдут по продажам настольные ПК уже в этом году, ноутбуки — в будущем: Аналитики IDC прочат планшетам светлое будущее

    20:5026

    Продан первый миллион смартфонов на платформе BlackBerry 10, BlackBerry завершила квартал с прибылью: Компания BlackBerry отчиталась за квартал, закончившийся на ее финансовом календаре 2 марта 2013 года

    20:0911

    Жизнь Microsoft Windows RT оказалась недолгой: Microsoft откажется от продвижения Windows RT уже в следующем обновлении ОС

    19:5476

    Видеодайджест новостей: новые 3D-карты AMD, контроллер Tobii PCEye, 20 лет процессору Pentium, бионическая сетчатка глаза: iXBT.com News Digest Vol. 2

    19:247

    Intel разделила ультрабуки третьего поколения на три ценовые категории: Стоимость ультрабуков на базе процессоров Haswell будет начинаться с отметки $599

    17:1548

    Агент Mail.Ru для Android поддерживает видеозвонки:

    16:381

    Handcent SMS 4.81 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    16:31

    CameraPro 2.51 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    16:27

    LectureNotes 2.1.15 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    16:25

    Music PlayerPro 2.71 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    16:22

    Transit — новое навигационное приложение для Nokia Asha : Приложение ориентировано на людей, которые часто пользуются общественным транспортом.

    16:19

    Springpad 4.0 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    16:15

    Новая версия Maxthon 4.0.4 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    16:14

    Sony готовит смартфоны Xperia A и Xperia UL на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 600: Обе модели разрабатываются для японского рынка, но география продаж Xperia A, возможно, не ограничится одной страной

    16:1211

    Новая версия клиента Twitter для Android : Начиная с третьей версии, в интерфейсе Twitter три раздела: Home, Connect и Discover.

    16:06

    Pho.to Lab 1.88: более 400 бесплатных фотоэффектов для iPhone: Бесплатное приложение для создания веселых фотографий на iPhone и iPad

    14:53

    Смартфон Xiaomi Mi-3 не будет бояться воды: И возможно Qualcomm Snapdragon 800 и ОС Android 5.0

    14:0110

    Autoruns v.11.5 - бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows: Бесплатная утилита, отображающая все автоматически загружаемые модули и программы в Windows

    12:40

    Process Monitor v.3.03 - бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows: Бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows

    12:05

    Replay Music v.5.50 - программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    11:30

    Komodo Edit v.8.0.1 - текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков: Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для популярных скриптовых языков

    10:55

    ASTRA v.6.03 - программа для анализа конфигурации ПК под DOS: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:20

    ASTRA32 v.3.03 - программа для анализа конфигурации ПК: Программа для анализа конфигурации ПК

    09:45

    В третьем квартале Intel представит 12 мобильных процессоров Haswell: 6 с графикой GT3, 6 с графикой GT2 : Только флагманские процессоры Core i7-4950HQ и Core i7-4850HQ получат GPU HD 5200 (GT3)

    09:4330

    AIDA64 Extreme Edition v.2.85 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:10

    Рынок NAND, сокращавшийся в течение пяти кварталов подряд, вырос на 17%: В 2012 году год объем рынка флэш-памяти типа NAND в денежном выражении составил 20,2 млрд. долларов

    09:008

    Обновились «Почта», «Календарь» и «Люди» в ОС Windows 8: Всем пользователям Windows 8 и Windows 8 RT доступны обновленные версии популярных приложений «Почта», «Люди» и «Календарь»

    08:35

    InFocus BigTouch — моноблочный ПК с 55-дюймовым сенсорным экраном и ОС Windows 8: Цена BigTouch — $4999

    08:0024

    Новая технология «Лаборатории Касперского» ускорит работу компьютера: Передовая технология «Лаборатории Касперского» ускорит работу компьютера

    08:0010

    Vitec называет MGW Pico самым маленьким в мире профессиональным кодером HD-видео в формате H.264 в усиленном исполнении: Кодер Vitec MGW Pico помещается в кармане и потребляет всего 5 Вт

    07:003

    Вышло обновление Навител Навигатор 7.5 для Android : В нем реализован ряд улучшений

    02:14

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