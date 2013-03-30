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    30 марта 2013

    Microsoft открыла перед Windows 8 путь к планшетам с экранами невысокого разрешения: Microsoft не может оставить без внимания сегмент недорогих планшетов

    14:2750

    По предварительным данным, смартфон Apple iPhone 5S будет представлен 20 июня: Продажи Apple iPhone 5S начнутся в июле

    13:5646

    Рейтинг производителей полупроводниковых изделий по версии IC Insights в 2012 году возглавили компании Intel, Samsung и TSMC: Qualcomm и GlobalFoundries показали рост более чем на 30%

    13:0223

    Проект Enable450: европейские производители не хотят остаться в стороне от перехода отрасли на пластины диаметром 450 мм: В проекте Enable450 участвует Intel

    11:358

    Lenovo планирует разрабатывать собственные процессоры для смартфонов и планшетов: Решение Lenovo можно объяснить желанием более полно контролировать все аспекты выпуска мобильных устройств

    10:5512

    Начат прием заказов на микрокомпьютер Ugoos UG007B на процессоре Rockchip RK3188: Микрокомпьютер Ugoos UG007B работает под управлением ОС Android 4.2

    10:3726

    Появились предварительные спецификации камеры Canon EOS 7D Mark 2: Камера Canon EOS 7D Mark 2 придет на смену камере Canon EOS 7D

    09:0023

    Скорость чтения карт памяти Apacer Industrial CF6 достигает 115 МБ/с: Apacer выпускает карты памяти Industrial CF6 объемом до 128 ГБ

    08:001

    Производители ожидают увеличения спроса на планшеты во втором полугодии 2013 года: Тайваньские фабрики, выпускающие жидкокристаллические дисплеи для планшетов, завалены заказами

    07:008

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