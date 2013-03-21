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    21 марта 2013

    Nikon планирует открыть производство зеркальных камер в Лаосе: Фабрика Nikon в Лаосе начнет работу в октябре 2013 года

    23:556

    Huawei Ascend G700 получит пятидюймовый экран и четырёхъядерную SoC MediaTek MT6589: Стоимость 320 долларов

    22:502

    В основе планшета Onda V818 mini лежит новейший четырёхъядерный процессор AllWinner A31s: Стоимость $170

    21:564

    Компактная камера Olympus VH-520 оснащена процессором обработки TruePic V: И поддерживает технологию iHS

    19:453

    Минимальное время автономной работы ультрабуков следующего поколения составит семь часов: Желательно 10 часов

    18:3134

    MSI выпустила моноблочные ПК Wind Top AE2212 и AE2212G: Моноблоки MSI Wind Top AE2212 и AE2212G поставляются с ОС Windows 8

    18:173

    Представлена камера Canon EOS 700D: На некоторых рынках Canon EOS 700D будет называться Canon EOS Rebel T5i

    17:1522

    Canon оснастила компактные камеры PowerShot SX280 HS и SX270 HS 20-кратными зум-объективами: Canon PowerShot SX280 HS, в отличие от SX270, поддерживает GPS и Wi-Fi

    16:538

    Raid использует в новых NAS твердотельные накопители Fusion-IO в виде карт расширения PCIe : В новых NAS Raid используется файловая система IBM GPFS

    16:51

    По суммарному количеству продаж Apple iPhone уверенно превосходит Samsung Galaxy: Лишь однажды за квартал было продано больше Samsung Galaxy, чем Apple iPhone

    16:3226

    Игровая гарнитура Zowie Gear Mashu оценена производителем в $130: Продажи гарнитуры Zowie Gear Mashu стартуют в середине апреля 2013 года

    15:091

    В ближайшие годы сапфировое стекло может вытеснить Gorilla Glass в мобильных устройствах: Стоимость пластины составит $10-12

    14:5923

    Основой чипсетов Altair FourGee-3800 и FourGee-3802 с поддержкой LTE послужила архитектура MIPS: Чипсеты Altair FourGee-3800 и FourGee-3802 построены на многопоточных CPU, разработанных специалистами Imagination

    14:47

    За считанные месяцы поставки электрофоретических панелей для Amazon Kindle сократились в несколько раз: Спрос на электронные книги падает

    14:2111

    За квартал поставки Apple iPhone 5 просели в полтора-два раза: В мае начнутся поставки компонентов для смартфонов Apple iPhone следующего поколения

    13:5421

    Canon EOS 100D — самая маленькая цифровая зеркальная камера в мире: На некоторых рынках Canon EOS 100D будет называться Canon EOS Rebel SL1

    13:3816

    В апреле AMD снизит цены на некоторые свои процессоры на 8-15%: И начнёт поставки А4-4ххх

    13:383

    Intel Core i7-4770K отстает от Core i7-3770K в некоторых предварительных тестах на 16-17%: В среднем Intel Core i7-4770K превосходит процессор предыдущего поколения по производительности на 4-8%

    12:1428

    YUMI v.0.0.9.3 - бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек: Бесплатная утилита для создания мультизагрузочных флэшек

    10:552

    AMD Radeon HD 7790: технические подробности накануне анонса: Номинальная тактовая частота GPU 3D-карты — 1 ГГц

    10:259

    PDF24 Creator v.5.4.0 - программа для конвертирования файлов в PDF-документы: Программа для конвертирования файлов в PDF-документы

    10:20

    Xiaomi MI-3, возможно, получит процессор Qualcomm Snapdragon 800 и ОС Android 5.0: Аппарат также получит диспалей диагональю 5 дюймов разрешением Full HD

    09:4918

    Glary Utilities v.2.54 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    09:45

    Рынок мониторов сокращается, его лидер по итогам 2012 года — Samsung: По мнению аналитиков IDC, средняя цена мониторов будет продолжать снижаться

    09:3017

    OCCT Perestroika v.4.4.0 - утилита для мониторинга состояния компонент ПК и выполнения стресс-тестов: Утилита для мониторинга состояния компонент ПК и выполнения стресс-тестов

    09:101

    Gridcase обещает решить проблемы с автономностью iPhone 5: Gridcase собирается выпустить первый в мире чехол для смартфона, оснащенный встроенным генератором

    09:0043

    GPU-Z v.0.6.9 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    08:35

    Intertrust обвиняет Apple в нарушении 15 патентов: Совладельцами Intertrust являются Sony и Philips

    08:0018

    Утечки данных через канал печати зафиксированы в 63% крупных предприятий: Эта статья представляет новые исследования, проведенные европейской исследовательской компанией Quocirca на основе опроса 150 предприятий Великобритании, Франции и Германии, имеющих в своем штате более чем 1000 сотрудников

    08:005

    Конфигурацию будущего смартфона Motorola X Phone можно будет подбирать «под себя» до момента покупки: Первый совместный проект Motorola и Google

    00:4121

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