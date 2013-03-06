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    6 марта 2013

    Первые платы ASRock с разъемом LGA 1150 для процессоров Intel Haswell показаны на CeBIT: Представлены Z87-Extreme6 – для энтузиастов и B85M – для систем начального уровня.

    22:341

    Еврокомиссия оштрафовала Microsoft на 561 млн. евро : Microsoft оштрафована за нарушение обязательства предоставлять пользователям право выбора браузера

    21:5543

    Thermaltake на CeBIT — охладители и всякая всячина: Кулер Thermaltake Nic C5 рассчитан на процессоры с TDP 230 Вт

    20:18

    Thermaltake на CeBIT — клавиатуры, мыши и гарнитуры: Cтенд с гарнитурами Thermaltake отличается разнообразием

    19:25

    Thermaltake на CeBIT — корпуса и блоки питания: Серия корпусов Thermaltake Urban включает модели S31, S41 и S71

    18:453

    Системные платы Gigabyte GA-Z87X-UD5H, GA-Z87X-UD3H и GA-Z87X-D3H предназначены для процессоров Intel Haswell: Подсистема питания Gigabyte GA-Z87X-UD5H насчитывает 16 фаз

    18:1513

    Intel предупреждает о прекращении выпуска процессоров серий Xeon 3500 и 3600: Прекращается выпуск процессоров Xeon W3520, W3530, W3540, W3550, W3565, W3570, W3580, W3670, W3680 и W3690

    16:374

    Обновился плеер Songbird 2.7 для Android: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    16:17

    Гарнитура Level 10 M создана совместно специалистами Tt eSPORTS и BMW Group DesignworksUSA : О цене и сроке начала продаж Level 10 M данных пока нет

    16:1714

    Вышло обновление клиента Evernote 5.2 для iOS: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    16:15

    Обновление My WebMoney 1.6 для Android: Появилась возможность зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer прямо из приложения

    16:13

    Появилась бета-версия браузера Opera для Android на движке WebKit: В Opera для Android встроена технология сжатия Opera Mini

    16:071

    Biostar показала системные платы Hi-Fi Z87W и Hi-Fi Z87X 3D для процессоров Intel Haswell: Новинки построены на чипсете Intel Z87 Express

    15:13

    Chieftec на CeBIT — новая версия пивного автомата и другие новинки: Chieftec старается расширять ассортимент продукции

    14:183

    Chieftec на CeBIT — корпуса для ПК: В Chieftec считают, что в ближайшее время повысится спрос на компактные корпуса

    13:555

    Chieftec на CeBIT — блоки питания: А135 — самая популярная линейка БП Chieftec

    13:305

    Ноутбуки для бизнеса Fujitsu E733, E743 и E753 выполнены из алюминия и магниевого сплава: Стоимость от $1625

    12:503

    ChrisPC Free Video Converter v.1.6.0 - бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы: Бесплатная программа для конвертирования видео в различные форматы

    11:30

    Weather Watcher Live v.7.1.82 - утилита для просмотра погодных условий в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    10:55

    Xinorbis v.6.0.23 - утилита для анализа содержимого жестких дисков: Утилита для анализа содержимого жестких дисков

    10:20

    Планшет Gigabyte Padbook S1185 под управлением Windows 8: подробности: Изделие комплектуется процессором Intel Core i5-3337U

    09:5330

    Iobit Uninstaller v.2.4.7.340 - бесплатная программа для удаления установленных приложений из ОС Windows: Бесплатная программа для удаления установленных приложений из ОС Windows

    09:45

    На сайте AMD замечены сведения о гибридном процессоре A4-1200 (Temash): APU AMD A4-1200 имеет два ядра CPU, работающих на частоте 1 ГГц, и GPU Radeon HD 8180

    09:307

    BBK Vivo Xplay станет одним из первых китайских смартфонов на платформе Qualcomm Snapdragon 600: Возможно, Vivo Xplay станет еще и самым дорогим китайским смартфоном

    09:256

    DU Meter v.6.30 - утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика: Утилита для мониторинга и подсчета сетевого трафика

    09:10

    Seagate выпускает мобильные SSHD третьего поколения и первые настольные SSHD: Объем Seagate Laptop SSHD равен 1 ТБ, Laptop Thin SSHD — 500 ГБ, Desktop SSHD — 1 или 2 ТБ

    09:0021

    BenQ XL2720T — игровой монитор с экраном диагональю 27 дюймов: Изделие оценено в 549 евро

    08:4511

    «Лаборатория Касперского»: 2012 год показал взрывной рост угроз для Android и мобильный шпионаж: «Мобильная вирусология» — 2012: взрывной рост угроз для Android и мобильный шпионаж

    08:354

    Inno3D показала на CeBIT 3D-карту GeForce GTX Titan с кулером Hybrid iChill: Данных цене и сроке начала продаж 3D-карты iChill GTX Titan Accelero Hybrid пока нет

    08:302

    В России стартовали продажи Adobe Creative Cloud для рабочих групп: Softline сообщает о старте продаж Adobe Creative Cloud для рабочих групп в России

    08:00

    Специалисты JPMorgan назвали следующих вероятных заказчиков, для которых Intel будет выпускать чипы: К 2017 году 6% дохода Intel будет получать за счет контрактного производства чипов, полагают эксперты JPMorgan

    08:007

    3D-карта Sapphire Radeon HD 7950 Mac Edition окрашена в белый цвет: Цена 3D-карты Sapphire Radeon HD 7950 Mac Edition — $450

    07:3017

    NVIDIA представляет профессиональные графические ускорители Quadro K4000, K2000, K2000D и K600 на архитектуре Kepler: Продажи графических ускорителей NVIDIA Quadro K4000, K2000, K2000D и K600 в России начнутся в апреле

    07:003

    Intel бежит с рынка системных плат: В марте заказы Intel на системные платы сократились на 80%

    04:4530

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