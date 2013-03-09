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    9 марта 2013

    Intel и Apple вели переговоры о контрактном производстве процессоров, но не смогли договориться: Intel пытается перехватить у Samsung контракт с Apple

    19:4518

    Начат прием предварительных заказов на процессоры AMD FX-4350 и FX-6350: Процессоры AMD FX-4350 и FX-6350 построены на архитектуре Piledriver

    16:5014

    Смартфон Neo N003 с пятидюймовым экраном Full HD будет стоить $145: Экономия на процессоре и памяти позволила снизить цену Neo N003

    16:2216

    В линейку процессоров AMD Kabini войдут модели E1-2100, E1-2500 и E2-3000: Летом

    16:184

    Сокращение спроса на ПК отразилось на рынке HDD в четвертом квартале 2012 года: Лидером рынка HDD по итогам четвертого квартала 2012 года является компания WD

    15:0343

    Китай опоздал с разработкой собственной мобильной ОС, уверены тайваньские производители: Чтобы стать конкурентоспособной, новой ОС необходимо по крайней мере от трех до пяти лет

    14:2019

    Microsoft поможет снизить цены на сенсорные ноутбуки по крайней мере на 10%: Microsoft предложит производителям скидку на Windows 8

    14:0519

    Globalfoundries будет выпускать 28-нанометровые микросхемы для MediaTek: Время монополии TSMC на рынке 28-нанометрового контрактного производства уходит в прошлое

    13:242

    По оценке отраслевых источников, доход E Ink в текущем квартале сократится на 30-40%: В феврале доход E Ink уменьшился на 44%

    09:0026

    Каналы сбыта системных плат затоварены: Пытаясь выполнить годовой план, производители системных плат заполнили склады готовой продукцией под завязку

    08:0013

    У Transcend готовы модули LRDIMM DDR3L объемом 32 ГБ: Модули DDR3L LRDIMM TS4GKB72W3P рассчитаны на частоту 1333 МГц

    07:006

    По предварительным данным, основой смартфона HTC Myst #UL станет двухъядерный процессор Snapdragon S4: Смартфон HTC Myst #UL будет оснащен двумя камерами

    00:435

    Производители ноутбуков переоценили темпы оснащения ноутбуков сенсорными экранами : Во втором квартале сенсорный экран получит лишь каждый десятый ноутбук

    00:3524

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