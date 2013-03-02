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    2 марта 2013

    В основе сетевых накопителей Thecus N2520 и N4520 лежат однокристальные системы Intel Atom CE5315: Thecus N2520 рассчитан на установку двух HDD, N4520 поддерживает установку четырех накопителей

    21:092

    Monster Q48MS и Q47MS — игровые ноутбуки, оснащенные CPU Intel Haswell и 3D-картами NVIDIA нового поколения: Жители Турции уже могут заказать лэптопы

    20:5922

    Shenzhen Wave планирует использовать в смартфонах и планшетах технологию сенсорного ввода Neonode MultiSensing: Shenzhen Wave и Neonode подписали лицензионное соглашение

    15:023

    Моноблочный компьютер ViewSonic VSD241 построен на процессоре NVIDIA Tegra 3: Моноблочный компьютер ViewSonic VSD241 работает под управлением ОС Android Jelly Bean

    14:1522

    Сумма выплаты в споре между Apple и Samsung уменьшена до 598,9 млн. долларов : Спор между Apple и Samsung нуждается в новом рассмотрении, полагает судья

    13:3370

    ПО AM3D Audio Enhancement будет перенесено на звуковые DSP Tensilica: Разработка AM3D ориентирована на ПК, сотовые телефоны, автомобильные и домашние развлекательные системы

    12:55

    Процессор консоли Sony PlayStation 4 появится в настольном сегменте, однако будет функционально упрощён: В этом году

    10:0021

    Sony использует в смартфоне C670X однокристальную платформу Qualcomm Snapdragon 600: По предварительным данным, дебют смартфона состоится в середине 2013 года

    09:502

    Archos официально представила планшетный компьютер FamilyPad 2: Отличия новинки от предшественницы — новая SoC и более свежая ОС

    09:30

    Евросоюз финансирует разработку сотовых сетей 5G: Сотовые сети 5G могут появиться в Европе к 2020 году

    09:007

    AOC оснастила монитор i2360Phu 23-дюймовой ЖК-панелью типа IPS: В Европе новинка оценена в 229 евро

    08:594

    Камера K-01 не продержалась в ассортименте Pentax и года: Эксперимент Pentax Ricoh с беззеркальными камерами потерпел фиаско

    08:0024

    Специалисты HGST нашли способ удвоить плотность магнитной записи: Удвоить плотность магнитной записи помогли достижения HGST в области нанотехнологий

    07:009

    В ближайшее время свет увидят два новых процессора Intel: Celeron G470 и Core i3-3245: Поддержка Hyper-Threading

    00:136

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