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    4 марта 2013

    Корпус для ПК G7 пополнил ассортимент In Win : В корпусе In Win G7 предусмотрена установка до семи 120-миллиметровых вентиляторов

    21:4015

    Смартфон ZTE U935 с 5-дюймовым дисплеем Full HD и четырехъядерным CPU будет стоить $240: Аппарат будет предлагаться на внутреннем рынке оператором China Mobile

    18:309

    Драйвер светодиодной вспышки ams AS3649 учитывает возможности батареи смартфона: В драйвере светодиодной вспышки ams AS3649 реализована функция определения допустимого максимального тока импульса

    17:107

    Подводный бокс Aquatica AD4 рассчитан на камеру Nikon D4: Бокс Aquatica AD4 позволяет пользоваться камерой Nikon D4 на глубинах до 130 м

    15:267

    AppCleaner v.2.0 - бесплатная утилита для очистки ОС Windows: Бесплатная утилита для очистки ОС Windows

    13:50

    Соотношение сторон монитора Eizo FlexScan S2133-H, построенного на базе панели IPS, - 4:3: Диагональ экрана изделия - 21,3 дюйма

    13:2096

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech: Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech

    13:152

    VSO Blu-ray Converter Ultimate v.2.1.1.34 - программа для конвертирования видео с Blu-Ray в другие форматы: Программа для конвертирования видео с Blu-Ray в другие форматы

    12:40

    DVDFab HD Decrypter v.9.0.2.8 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    12:05

    GreenCloud Printer v.7.5.5.0 - бесплатная программа для создания PDF-файлов: Бесплатная программа для создания PDF-файлов

    11:301

    SpywareBlaster v.5.0 - бесплатная программа для удаления вредоносного ПО из ОС Windows: Бесплатная программа для удаления вредоносного ПО из ОС Windows

    10:55

    Google Earth v.7.0.3 — клиент, отображающий "живую" карту Земли: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    10:202

    Macrium Reflect Free v.5.1.5732 - программа для создания резервных копий и восстановления данных: Программа для создания резервных копий и восстановления данных

    09:451

    Zotac обновляет 3D-карту GeForce GTX 680 AMP! Edition, установив на нее кулер Dual Silencer : Базовая частота GPU Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition равна 1110 МГц

    09:3014

    Мировые продажи смартфонов LG с поддержкой LTE превысили 10 млн. штук: С долей 9,1% LG занимает третье место на рынке LTE-смартфонов

    09:152

    UltraDefrag v.6.0.0 - бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows: Бесплатный дефрагментатор для операционных систем семейства Windows

    09:10

    ZTE готовит смартфон с 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой LTE, WCDMA, TD-SCDMA и GSM: Аппарат получит пятидюймовый дисплей, но его разрешение составит лишь 720p

    09:008

    Intel Processor Identification Utility v.4.60 - утилита для точной идентификации процессоров Intel: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    08:35

    Технология Aptina Clarity+ позволит удвоить светочувствительность датчиков изображения для смартфонов: Технология Aptina Clarity+ «превращает» пиксели размером 1,1 мкм в пиксели размером 1,4 мкм

    08:3018

    Eizo FlexScan T2381W — 23-дюймовый сенсорный монитор, поддерживающий подключение по USB: Новинка оснащена четырехпортовым концентратором USB 2.0 и стереодинамиками

    08:305

    Вышел новый Kaspersky Mobile Security с защитой от SMS-фишинга и бесплатной базовой версией: Kaspersky Mobile Security с защитой от SMS-фишинга и бесплатной базовой версией

    08:001

    За выманивание денег у детей Apple придется заплатить до 100 млн. долларов: Apple пошла на попятную в деле о покупках, неосознанно совершаемых детьми

    07:00112

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