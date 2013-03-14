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    14 марта 2013

    Lava International представила смартфон XOLO X1000 на платформе Intel Medfield: Тактовая частота одноядерного CPU Intel Atom Z2480 составляет 2 ГГц

    23:4112

    Обновлённый хромбук Acer C7 получил 4 ГБ оперативной памяти и более ёмкую батарею: Подорожал на 80 долларов

    20:327

    Samsung показала бюджетные смартфоны Galaxy Star и Galaxy Pocket Neo с поддержкой двух карт SIM: Оба смартфона оснащены 3-дюймовыми экранами

    18:5511

    WInput 2.12 — управление компьютером со смартфона с Android: Утилита позволяет эмулировать нажатия клавиш на основной и дополнительной клавиатуре, имитировать жесты мыши

    18:343

    LectureNotes 2.1.13 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    18:13

    File Manager 1.15.7 — операции с файлами на Android-смартфоне: В файловый менеджер интегрирован архиватор, имеется возможность поиска и группового выделения файлов

    18:01

    CameraPro 2.49 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    17:58

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    17:44

    "КонсультантПлюс: Студент" для iOS: мобильный справочник для студентов: КонсультантПлюс: Студент" включает все кодексы РФ, основные правовые акты РФ и СССР, международные правовые акты

    17:32

    Wuala 2.5 для Android обеспечивает безопасность хранения файлов: Wuala — это веб-сервис для резервного копирования и синхронизации данных, основной особенностью которого является повышенное внимание к безопасности

    17:22

    Nokia Lumia 928 для Verizon получит лёгкий алюминиевый корпус и двойную вспышку: И камеру PureView

    17:1612

    NVIDIA готовит асимметричный ответ на выход AMD Radeon HD 7790, собираясь разогнать 3D-карту GeForce GTX 650 Ti: Насколько будет разогнана GeForce GTX 650 Ti — пока неизвестно

    17:1219

    До конца месяца TSMC подготовит процессор Apple A7 к передаче в производство по нормам 20 нм: Чтобы выпускать один и тот же процессор, TSMC, Samsung и Intel должны предложить Apple техпроцессы одного поколения

    16:4015

    На сайте Nikon появились изображения объектива 1 Nikkor 32mm f/1.2: Появление изображения объектива 1 Nikkor 32mm f/1.2 на сайте Nikon говорит о скором выходе новинки

    15:3621

    Миниатюрные корпуса для внешних накопителей Century Japan CSS25U3x6G оснащены интерфейсом USB 3.0: Корпуса Century Japan CSS25U3x6G рассчитаны на SSD или HDD типоразмера 2,5 дюйма

    14:564

    Корпуса для ПК Delux SH891 ориентированы на энтузиастов разгона и профессиональных геймеров: Габариты корпуса SH891 равны 450 x 450 x 202 мм

    14:2721

    Корпус Gigabyte Luxo K10 повторяет дизайн IF400, но отличается передней панелью: Разъёмы для подключения периферии у Gigabyte Luxo K10 переехали на верхнюю часть корпуса

    14:133

    Ассортимент Titan пополнил универсальный процессорный охладитель TTC-NK35TZ/RPW/V3: Охладитель Titan TTC-NK35TZ/RPW/V3 совместим с процессорами AMD и Intel

    14:057

    JAlbum v.11.0 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    13:50

    Смартфоны Motorola RAZR D1 и D3 представлены в Бразилии: Motorola гарантирует владельцам RAZR D1 и D3 обновление ОС Android до следующей версии

    13:404

    Wise Program Uninstaller v.1.24 - бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений: Бесплатная программа для полной деинсталляции других приложений

    13:15

    Корпус Thermaltake Chaser A71 относится к категории full-tower: В корпусе Thermaltake Chaser A71 помещаются платы размером до E-ATX и до восьми карт расширения

    13:1012

    RogueKiller v.8.5.3 - бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО: Бесплатная утилита для борьбы с вредоносным ПО

    12:401

    Представлена беззеркальная камера Samsung NX1100 формата APS-C : Комплект из камеры Samsung NX1100, вспышки SEF-8A, объектива 20-50mm f/3.5-5.6 и ПО Adobe Photoshop Lightroom стоит $699

    12:352

    USBDeview v.2.22 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    12:05

    Airpush невольно способствует распространению СМС-троянцев среди пользователей Android: «Доктор Веб» предупреждает об участившихся случаях распространения троянцев Android.SmsSend при помощи рекламной платформы Airpush

    11:302

    Минкомсвязь предлагает продлить действие льгот по страховым взносам для ИТ-компаний: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ в рамках продолжения политики по государственной поддержке ИТ-компаний предлагает продлить срок действия льгот по страховым взносам до 2022 года

    10:551

    PhpStorm 6: разработка с умом на смену напряженному кодингу : Новая версия профессиональной интегрированной среды разработки для PHP от JetBrains

    10:20

    В Сети засветился новый смартфон Motorola XT912A: Новинка построена на высокопроизводительной платформе Qualcomm

    09:5914

    Вышел ABBYY ЕГЭ для Apple iOS с новыми предметами для подготовки к экзаменам: ABBYY объявляет о пополнении линейки приложений ABBYY ЕГЭ для Apple iOS

    09:45

    В основе 27-дюймового монитора Samsung S27B971DS лежит панель типа PLS разрешением 2560 x 1440 точек: Изделие поддерживает подключение мобильных устройств по MHL

    09:4071

    Оплатить штрафы ГИБДД можно при помощи iPhone: Бесплатного iOS-приложение "АйПопался" для оплаты штрафов ГИБДД

    09:102

    Слух: Canon собирается выпустить миниатюрную зеркальную камеру: Появились предварительные данные о миниатюрной зеркальной камере Canon

    09:0057

    eScan: новая вирусная программа перехватывает входящие SMS-сообщения: Обнаружена новая вирусная программа, перехватывающая входящие sms-сообщения при пользовании мобильными устройствами под управлением ОС Android.

    08:35

    Dell готовит тонкий моноблочный компьютер с экраном диагональю 18,4 дюйма: Аппарат получит процессор Intel с низким энергопотреблением и ОС Windows 8

    08:1019

    Аналитики Trustwave: на раскрытие серьезных инцидентов с утечками данных уходят месяцы, а иногда и годы: Анализ крупнейших инцидентов 2012 года от Trustware

    08:00

    AMD собирается обновить логотипы продукции: Среди обновленных логотипов видов продукции AMD есть Radeon Memory и Radeon SSD

    08:0024

    Toshiba предлагает «структурированные» ASIC в качестве альтернативы FPGA: Используя «структурированные» ASIC Toshiba можно выиграть в скорости разработки, стоимости и энергопотреблении

    07:006

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