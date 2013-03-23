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    23 марта 2013

    Samsung выпустит планшет Galaxy Tab 3 Plus с экраном Super AMOLED Plus разрешением Full HD: IFA 2013

    16:2852

    Samsung планирует продать компанию Liquavista: Компании Amazon

    15:1025

    Xfx представила три разогнанные модели ускорителя Radeon HD 7790: Разные СО и объём памяти

    14:405

    Устройство Google Watch может быть выпущено этим летом: Часы Google Watch будут рассчитаны на использование совместно со смартфоном X Phone

    14:2120

    Процессорам Intel Pentium исполнилось 20 лет: Первые процессоры Intel Pentium выпускались по нормам 800 нм

    13:1753

    Глава Nvidia разочарован в Windows RT: Руководитель Nvidia нашел новое объяснение плохим продажам однокристальных систем Tegra

    12:4044

    Судья ITC считает, что Microsoft не нарушала патент Google в Xbox: Решение судьи ITC по жалобе Motorola Mobility является предварительным

    09:001

    BlackBerry все-таки планирует выпуск планшета в этом году: Планшет с ОС BlackBerry 10 может выйти летом 2013 года

    08:0013

    3D-карта Club 3D Radeon HD 7790 открыла серию '13Series: GPU 3D-карты Club 3D Radeon HD 7790 работает на частоте 1030 МГц

    07:002

    SmartWatch: обновление для "умных" часов на Android: В последней версии приложения улучшено отображение информации об уровне заряда батареи

    01:47

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