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    12 марта 2013

    Plextor готовит скоростной SSD в исполнении NGFF: Производительность изделия, по предварительным данным, будет достигать 100 000 IOPS

    23:307

    Смартфоны под управлением ОС Tizen будут выпускать также Fujitsu и NEC: В 2014 году

    23:2419

    В четвертом квартале 2012 года компания NVIDIA обеспечила 81,7% мировых поставок 3D-карт для рабочих станций: В четвертом квартале 2012 года рынок рабочих станций продолжил расти, но очень медленно

    20:0321

    Скорость карт памяти Kingmax SDHC/SDXC Pro Extreme в режиме чтения достигает 90 МБ/с: В режиме записи скорость карт памяти Kingmax SDHC/SDXC Pro Extreme достигает 60 МБ/с

    17:304

    Adata представила скоростную флэшку DashDrive Elite UE700: Максимальная скорость записи изделия - 100 МБ/с

    17:013

    Панель для монитора Full HD размером 21,5 дюйма стоит примерно $70: Панели для мониторов и ноутбуков в марте продолжат дешеветь

    16:0821

    Начались продажи сенсорного ноутбука ASUS VivoBook S500 : Базовая конфигурация ASUS VivoBook S500CA-DS51T оценена в $699

    15:4311

    В этом году Acer рассчитывает удвоить расходы на НИОКР: Во втором полугодии 2013 года Acer намеревается выпустить Phoneblet первого поколения

    15:118

    По оценке институциональных инвесторов, Intel сможет получить 10% заказов на процессоры Apple A7: Intel сможет получить 10% заказов на процессоры Apple A7, полагают институциональные инвесторы

    14:0928

    Плата Axiomtek PICO831 типоразмера Pico-ITX будет предложена в вариантах с процессорами Intel Atom N2800 и N2600 : Продажи Axiomtek PICO831 начнутся в мае 2013 года

    13:203

    Аренда Mail.Ru поможет в поиске квартиры владельцам iPhone и Android: Mail.Ru Group выпустила мобильное приложение Аренда Mail.Ru для iPhone и Android-смартфонов

    13:152

    Wise Registry Cleaner v.7.66 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:401

    Появились новые подробности о 3D-карте AMD Radeon HD 7790 (Bonaire): Выпуск AMD Radeon HD 7790 ожидается в апреле

    12:0914

    xpy v.1.3 - утилита для настройки операционных систем Windows: Утилита для настройки систем Windows

    12:05

    IsMyLcdOK v.2.06 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    11:301

    OSFMount v.1.5.1013 - утилита для работы с различными образами дисков: Утилита для монитирования различных образов диска

    10:55

    Windows Firewall Control v.3.9.0.6 - бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8: Бесплатная утилита для управления брандмауэрами Windows Vista/Seven/8

    10:201

    PQI представила разноцветные флэшки Macaron: Ничего общего с макаронами у флэшек нет

    09:599

    TeamViewer v.8.0.17396 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    09:45

    Android-компьютер Giada Q11 представлен официально: Компьютер оснащен приемником ИК-сигнала

    09:2044

    DriverMax v.7.00 — бесплатная утилита для работы с драйверами под Windows: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    09:10

    ZTE подготовила бюджетный смартфон N909 с внешностью Samsung Galaxy S III: Об абсолютном копировании изделия Samsung речь не идет

    08:4612

    Компания "Фаствидео" представляет быстрый GPU Debayer: GPU Debayer позволяет выполнять исключительно быструю демозаику для конвертации 8-битных байеровских изображений в полноцветный 24-битный формат RGB

    08:351

    Tekmi разработал телефонию, работающую через браузер: Softline Venture Partners объявляет о разработке сервисом Tekmi уникального решения

    08:00

    TRENDnet выпускает адаптер Powerline 200 AV Nano Adapter TPL-308E: Цена TRENDnet Powerline 200 AV Nano Adapter TPL-308E — $40

    07:0018

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