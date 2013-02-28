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    28 февраля 2013

    BlackBerry не планирует в этом году выпускать планшеты: Сообщение о планах выпуска планшетов на платформе BlackBerry 10 в 2013 году не подтвердилось

    19:117

    Создана заряжаемая бесконтактно эластичная литиево-ионная батарея, сохраняющая работоспособность даже при трехкратном растяжении: Эластичные батареи могут найти применение в носимой электронике

    18:4320

    У E Ink готов прототип сверхтонкого и гибкого электрофоретического дисплея : Сверхтонкие и гибкие электрофоретические дисплеи готовы для применения в электронных устройствах

    18:1512

    На MWC показана мобильная платформа MediaTek с поддержкой MHL, реализованной с помощью передатчика Silicon Image SiI8338: Платформа MediaTek MT6589 с передатчиком Silicon Image SiI8338 предназначена для смартфонов с поддержкой MHL

    18:05

    SteelSeries выпускает игровую гарнитуру Real Racing 3: Легкая полноразмерная гарнитура Real Racing 3 выполнена в портативном дизайне

    17:154

    Смартфон Huawei Ascend G710 получит пятидюймовый экран и четырехъядерный процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц: Разрешение экрана Huawei Ascend G710 — 720p

    16:202

    Intel выпустит процессор Celeron 1019Y для использования в ультрабуках: Новый CPU станет на ступень ниже модели Pentium 2129Y

    16:0010

    Prolimatech окрасила в черный цвет охладитель MK-26, предназначенный для GPU : Модель Prolimatech MK-26 пополнила серию Black Series

    15:285

    Официально названа точная дата выхода смартфона Samsung Galaxy S IV: Новый флагман линейки Samsung Galaxy S будет представлен очень скоро

    14:5322

    Silicon Image выпускает приемник для HD-дисплеев WirelessHD SiI6312, работающий на частоте 60 ГГц: Приемник WirelessHD SiI6312 оснащен встроенным массивом антенн

    14:35

    Spire представила бюджетный корпус для ПК Diablo: Изделие оценено в 25 евро

    13:409

    В рамках реорганизации Sony за 1,2 млрд. долларов продала офисное здание в Токио: Sony будет арендовать проданное здание

    13:388

    Roboform2Go v.7.8.7.5 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    13:152

    Docomo и Токийский технологический институт первыми в мире опробовали мобильную передачу данных со скоростью 10 Гбит/с: В эксперименте Docomo и Токийского технологического института использовалась передача в диапазоне 11 ГГц

    12:4410

    AI RoboForm v.7.8.7.5 - надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    12:40

    Microsoft Security Essentials v.4.2.223.1 - бесплатный антивирус для защиты ОС Windows: Бесплатный антивирус от Microsoft

    12:05

    Avast! v.8.0.1481 Beta - популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Популярное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    11:307

    Microsoft представила новое поколение Office 365 для бизнеса: Выпущена обновленная версия Office 265

    10:551

    Symantec: обнаружена более ранняя версия мощного кибер-оружия: Stuxnet версии 0.5 использовал иной метод атаки и ту же платформу, что и Flamer

    10:202

    Qualcomm и MediaTek пока не видят смысла в восьмиядерных процессорах для мобильных устройств: И на то есть несколько причин

    09:5927

    Veeam представил усовершенствованную версию резервного копирования для VMware vCloud Director: Новая интеграция Veeam с VMware – следующий шаг в области виртуализации

    09:45

    Gionee CBT1805 — китайский смартфон в корпусе из углеволокна: Коммерческие перспективы устройства в Европе туманны

    09:3012

    InfoWatch представила АПК для контроля информационных потоков: InfoWatch объявляет о начале продаж программно-аппаратного комплекса InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Appliance

    09:10

    E Ink показала прототип телефона с электрофоретическим экраном: Основой прототипа телефона с экраном E Ink стал процессор на ядре Cortex-A5

    09:0020

    Планшетный компьютер Huawei MediaPad 10 Link: подробности: Стоимость изделия в Европе составит 299-349 евро

    08:595

    Sketch Drawer преобразует фотографии в карандашные рисунки: SoftOrbits представила Sketch Drawer v.1.1

    08:35

    Freescale Kinetis KL02 — самый маленький в мире микроконтроллер на архитектуре ARM: Микроконтроллеры Freescale Kinetis KL02 размером 1,9 x 2,0 мм прокладывают путь к «Интернету вещей»

    08:007

    Intel предоставляет доступ к большим данным: Программный комплекс Intel Distribution for Apache Hadoop объединяет преимущества аппаратных и программных технологий для обеспечения высокой производительности и надежной защиты

    08:00

    Yota Devices и Qualcomm Technologies договорилась сотрудничать в разработке устройств с поддержкой LTE: Yota Devices использует элементную базу Qualcomm в своих продуктах

    07:009

    По графической производительности Clover Trail+ втрое превосходит Medfield: Мобильная платформа Intel Clover Trail+ превосходит по производительности своих предшественниц

    00:0312

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