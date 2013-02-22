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    22 февраля 2013

    Специалистами Toshiba создана встраиваемая память SRAM со сверхнизким энергопотреблением: Специалисты Toshiba снизили потребляемую мощность встраиваемой памяти SRAM в активном режиме на 27%, в режиме ожидания — на 85%

    23:409

    Корпус Thermaltake Chaser A41 выполнен в стилистике художественного фильма Tron: Корпус Thermaltake Chaser A41 оснащен двумя разъемами USB 3.0

    18:3023

    Nikon купила у Microsoft право использовать Android в своих камерах: Microsoft и Nikon подписали патентное соглашение

    16:35114

    Xiaomi MI-2A, возможно, станет первым смартфоном на платформе Qualcomm Snapdragon 400: Устройство, предположительно, дебютирует в мае

    16:267

    Решение для радиочастотного тракта мобильных устройств Qualcomm RF360 покрывает все диапазоны LTE: Поддержка LTE в мобильных устройствах с помощью Qualcomm RF360 становится глобальной

    15:544

    MPlayer 2013-02-20 Build 106 - сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео: Сборник из плеера и необходимых компонент для воспроизведения видео

    15:001

    BB FlashBack v.4.1.2 - программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    14:25

    Teamviewer 8.0.824 для Android — клиент для управления ПК со смартфона: При помощи программы-клиента можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    13:593

    ProcessKO v.2.81 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    13:50

    SwiftKey 4 — виртуальная клавиатура для Android : Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    13:451

    Смартфон ZTE на платформе NVIDIA Tegra 4 появится в первой половине текущего года: Пока первый смартфон на NVIDIA Tegra 4 только готовится, его конкуренты на базе Qualcomm Snapdragon 600 будут вовсю продаваться

    13:457

    iLunascape 4.0.4 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    13:41

    Winamp 1.4.9 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    13:39

    Рынок датчиков изображения к 2018 году достигнет 10,75 млрд. долларов: Доминирующей технологией датчиков изображения является технология CMOS

    13:261

    Ultimate Boot CD v.5.2 - бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков: Бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков

    13:15

    EVGA готовит к выпуску четыре разогнанных варианта 3D-карты GeForce GTX Titan: Данных о частотах моделей Titan SC (06G-P4-2791-KR), Titan SC Signature (06G-P4-2793-KR), Titan SC Hydro Copper (06G-P4-2794-KR) и Titan SC Hydro Copper Signature (06G-P4-2795-KR) пока нет

    12:5210

    R-Studio v.6.2 Build 153617 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    12:40

    Canonical опубликовала предварительную версию Ubuntu для планшетов: Пользовательский интерфейс Ubuntu для планшетов отличается наличием опции многозадачности

    12:223

    Immunet Protect Free v.3.0.10 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    12:05

    HWMonitor Pro v.1.16 обеспечивает мониторинг состояния ПК: Улучшенная версия HWMonitor с расширенными возможностями, которая служит для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    11:301

    «Лаборатория Касперского»: спам в январе - новые рекорды: Спам в январе 2013 года: В новый год с новым достижением

    10:552

    Norton Mobile Securty полностью локализован для российских пользователей: Norton Mobile Security: совместимость с iOS-устройствами, улучшенный интерфейс

    10:20

    Опубликованы спецификации процессора AMD Opteron 4365: Учитывая очень низкое значение TDP, AMD Opteron 4365 уместнее было бы назвать Opteron 4365 EE

    10:006

    Вышел антивирус Panda Cloud Antivirus 2.1.1 с улучшенной защитой от эксплойтов: Новый Panda Cloud Antivirus 2.1.1 предлагает улучшенное эвристическое обнаружение и технологии защиты от эксплойтов.

    09:45

    SMART Storage Systems первой оснащает SSD типоразмера 1,8 дюйма интерфейсом SAS: Первые накопители Optimus типоразмера 1,8 дюйма с интерфейсом SAS будут иметь объем 200 и 400 ГБ

    09:304

    Greenliant начинает поставки встраиваемых SSD I-temp NANDrive, рассчитанных на работу при температурах от -40 °С до +85 °С: Твердотельные накопители Greenliant I-temp NANDrive выпускаются в вариантах с интерфейсами SATA и PATA

    09:00

    ABBYY Business Card Reader 3.0 для Android – новые возможности для обмена визитками: ABBYY объявляет о выходе новой версии ABBYY Business Card Reader 3.0 для Android

    08:35

    Доход HP за квартал составил 28,4 млрд. долларов, уменьшившись по сравнению с прошлогодним показателем на 6%: Денежный поток HP по сравнению с показателем годичной давности вырос на 115%

    08:302

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC Titan предназначен для 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan: Цены на EK-FC Titan равны 90-100 евро, в зависимости от варианта

    08:003

    Новая версия готового решения «1С-Битрикс: Сайт школы» – стильный дизайн и удобное расписание: Компания «1С-Битрикс» выпустила обновление готового решения для образования «1С-Битрикс: Сайт школы»

    08:001

    Семейство Casio Exilim пополнили компактные камеры EX-N5 и EX-N50: Основой камер Casio Exilim EX-N5 и EX-N50 служит датчик изображения типа CCD формата 1/2,3 дюйма

    07:3011

    Беспроводной контроллер WR-1 позволяет управлять камерами Nikon на расстоянии до 120 м: Контроллер WR-1 совместим с зеркальными камерами Nikon с 10-контактным разъемом для пульта ДУ

    07:0012

    Samsung Galaxy S IV возможно получит чип Snapdragon 600: Слишком высокое тепловыделение Exynos 5 Octa

    02:17102

    Mail.Ru Агент и ICQ для Windows Phone обновлены: В них появилась возможность авторизации через социальные сети и новая функция «Возможно, вы знакомы»

    00:271

    ABBYY Business Card Reader 3.0 для Android упрощает обмен визитками: Теперь пользователи Android-устройств могут обмениваться друг с другом визитками прямо в приложении благодаря AllJoyn

    00:20

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