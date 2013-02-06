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    6 февраля 2013

    ZBOX nano XS AD13 — обновлённые крошечные неттопы ZOTAC : Грани по 10 см

    22:1815

    Gigabyte GR-EZI14H – сетевой накопитель на базе процессора Intel Atom D2500 и под управлением Windows Home Server 2011: NAS рассчитан на установку четырех HDD типоразмера 3,5 дюйма

    17:2518

    В Сети появились снимки и результаты тестирования 3D-карты AMD Radeon HD 8950 для OEM: Графический процессор AMD Radeon HD 8950 для OEM удалось разогнать до 1200 МГц

    17:0818

    Названы первые модели процессоров Haswell ULV, которые Intel представит на Computex: Полные спецификации процессоров Haswell ULV пока отсутствуют

    16:4321

    Cемидюймовый планшетофон ASUS Fonepad на платформе Intel может быть представлен на MWC 2013: Основой ASUS Fonepad служит процессор Intel Atom Z242

    15:1019

    В прошлом году впервые зафиксировано снижение объемов поставок мониторов: В 2012 году сезонного подъема спроса на мониторы не было, утверждают аналитики WitsView

    14:5068

    CSOT рассчитывает в этом квартале начать пробный выпуск панелей AMOLED: CSOT осваивает выпуск панелей AMOLED на экспериментальной линии 4,5G

    14:314

    AMD выпускает двухъядерный процессор Athlon II X2 280: Бюджетная модель Athlon II X2 280 рассчитана на процессорное гнездо AM3

    14:1028

    Huntkey открывает серию блоков питания FX моделями FX500SE и FX620M : Блоки питания Huntkey FX ориентированы на использование в игровых ПК. До

    14:00

    Winamp 1.4.7 для Android обновлен: Pro-версия поддерживает воспроизведение файлов FLAC и стандарт Replay Gain (для выравнивания громкости)

    13:45

    Новая версия Maxthon 4.0.3 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    13:40

    Вышла Instagram 3.4.2 для iOS: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    13:37

    Вышел новый клиент Google+ для Android с поддержкой сообществ: При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    13:35

    Facebook 5.42 для iOS — быстро делитесь самым интересным!: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    13:311

    Bitcasa 1.0 для iOS — неограниченное пространство для хранения файлов в "облаке": Хранилищем объемом до 10 Гбайт можно пользоваться бесплатно, а платная версия стоит $10 в месяц.

    13:21

    Intel снимет с производства 28 процессоров для настольных ПК: Заказы на них будут приниматься до 23 августа

    12:359

    TweakNow PowerPack 2012 v.4.2.6 - программа для тонкой настройки ОС Windows: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven/8, а также веб-браузера Internet Explorer

    12:05

    Driver Fusion (Driver Sweeper) v.1.5.0 - бесплатная утилита для обновления/полного удаления ненужных драйверов из систем Windows : Бесплатная утилита для обновления или полного удаления ненужных драйверов из систем Windows

    11:301

    Fusion v.2.4.5 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    10:55

    FreeFileSync v.5.12 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    10:202

    OSForensics v.2.0.1001 - программа для восстановления данных с ПК: Программа для восстановления данных с ПК

    09:45

    Смартфон ZTE V987, слегка упрощенный вариант тонкой флагманской модели Grand S, оценен в $273: ZTE V987 в 2,35 раза дешевле модели Grand S

    09:448

    Компьютерный корпус начального уровня Cooler Master CM Force 500 оценен в 40 евро: Внутри него можно уместить до шести вентиляторов

    09:1014

    AppRemover v.3.0.5.1 - бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов: Бесплатная утилита для полного удаления антивирусных продуктов

    09:10

    Корпус для внешнего массива дисков Icy Dock ICYRaid MB662U3-2S рассчитан на два накопителя типоразмера 3,5 дюйма: Корпус для внешнего массива дисков Icy Dock ICYRaid MB662U3-2S оснащен интерфейсом USB 3.0

    09:0010

    PassMark BurnInTest v.7.1 Build 1000 - программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования различных подсистем ПК в экстремальных условиях

    08:35

    MediaTek планирует в третьем квартале выпустить процессор для планшетов: За год MediaTek рассчитывает отгрузить 200 млн. чипсетов для смартфонов

    08:308

    Компания ARM Holdings отчиталась за четвертый квартал 2012 года и весь год: Прибыль ARM за весь 2012 год составила 442,4 млн. долларов

    08:0013

    Microsoft и Ford запускают машинное обучение – для водителя и машины: Microsoft и Ford продолжают работу по интеграции современных ИТ-решений в автомобиль

    08:002

    Silicon Power обеспечивает твердотельные накопители серии Slim S50 трехлетней гарантией: Толщина накопителей — 7 мм

    07:256

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