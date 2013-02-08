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    8 февраля 2013

    Моноблочный компьютер MSI Wind Top AP1622 обходится пассивной системой охлаждения: В Европе компьютер можно будет купить уже в середине февраля

    23:5515

    ASUS и Gigabyte занимают больше половины рынка материнских плат: 51,3%

    23:4613

    evasi0n iOS 6.0-6.1 Jailbreak доступен для загрузки: Твик системы работает с прошивками iOS 6.0, iOS 6.0.1, iOS 6.0.2 и iOS 6.1.

    22:25

    Toshiba начинает поставки первых в мире модулей флэш-памяти, соответствующих стандарту JEDEC UFS Ver.1.1 : Объем модулей THGLF0G9B8JBAIE равен 64 ГБ

    21:42

    Thermaltake Chaser A31 – корпус типоразмера Midi-Tower для построения игровых компьютеров: Устройство поддерживает установку видеокарт длиной до 410 мм

    18:155

    Новый проект iXBT.com: бесплатный журнал для планшетов iТоги (бета-версия!): Электронный журнал iТоги будет выходить ежемесячно

    14:4040

    Raspberry Pi получит модуль камеры примерно через месяц: Стоимость $25

    13:187

    Первое место на общем рынке планшетов и ПК по итогам четвертого квартала 2012 года удержала Apple: В четвертом квартале 2012 года на каждые два ПК приходился один планшет

    13:1730

    EarthView v.4.1.1 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    11:30

    ProgDVB v.6.92 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    10:553

    GIMP v.2.8.4 - качественный, бесплатный, мультиплатформенный пакет для обработки графики: Качественный, бесплатный пакет для обработки графики

    10:205

    Датский магазин оценил видеокарту ASUS GeForce GTX Titan в $1300: Предполагается, что «нормальная» цена 3D-карты все-таки будет ниже

    09:5925

    HWiNFO32 v.4.12 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    09:452

    TrustPort Mobile Security - новое антивирусное решение для платформы Android: TrustPort объявил о выпуске нового антивирусного решения для устройств, работающих на платформе Android

    09:10

    Micron Technology и TE Connectivity смогли на треть уменьшить толщину модулей DDR3 SODIMM: Micron Technology начинает поставки односторонних модулей DDR3 SODIMM

    09:005

    Бюро Equifax продает персональные данные сотрудников, полученные от их работодателей: Работодатель поделится информацией о вашей зарплате, а бюро Equifax продаст эти данные третьему лицу

    08:354

    Fujitsu и Panasonic выделяют подразделения, занятые разработкой интегральных микросхем, в новую компанию: О совместном предприятии Fujitsu и Panasonic пока ничего неизвестно

    08:30

    «Глобальная» версия смартфона LG Optimus G Pro получит дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD: Кроме того, в его конфигурацию вошла АКБ емкостью 3140 мА∙ч и слот для карт памяти microSD

    08:0521

    Ассортимент ASUS пополнила системная плата F2A85-V: ASUS F2A85-V — облегченный вариант модели F2A85-V Pro

    08:003

    Каталогизатор Booknizer 6.0 интегрирован с магазином электронных книг ЛитРес: Теперь книголюбы могут искать, покупать и скачивать книги с litres.ru прямо из каталогизатора

    08:003

    Флагманский смартфон HTC M7 поступит в продажу в Европе 8 марта по цене 650 евро: Официальная премьера устройства состоится 19 февраля на специальном мероприятии

    07:357

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