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    15 февраля 2013

    Cube U30GT2 — доступный планшет на четырехъядерной платформе Rockchip RK3188, оснащенный дисплеем Full HD: Цена устройства — $225

    23:4418

    Среди элементов однокристальной системы Renesas MP6530 — по два ядра ARM Cortex-A7 и Cortex A15, а также модем LTE: MP6530 построена в соответствии с концепцией ARM big.LITTLE

    22:5617

    Dell выпускает подставки для одного и двух мониторов: Single Monitor Arm и Dual Monitor Stand: Продажи Dell Single Monitor Arm и Dual Monitor Stand уже начались по цене $149 и $169 соответственно

    21:4817

    Xolo A1000 — пятидюймовый смартфон за $275: Емкость батареи Xolo A1000 равна 2100 мА∙ч

    21:205

    Устройства ImageMASSter Solo-4 для копирования HDD и SSD поддерживают накопители с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Устройства производства ICS, предназначенные для высокоскоростного дублирования накопителей, применяются для сбора улик

    20:521

    Водоблок EK Water Blocks EK-FC7990 предназначен для 3D-карт AMD Radeon HD 7990 : Цена водоблока EK-FC7990 с никелированным медным основанием примерно равна 170 евро

    14:19

    Глава Apple считает, что дисплеи OLED недостаточно хороши для Apple: Цветовой охват OLED шире, но экран Apple iPhone 5 передает цвета точнее, чем экран Samsung Galaxy S III

    13:19143

    Обновление Instagram 3.4.2 для Android: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    12:58

    novaPDF v.7.7 Build 388 - программа для создания файлов в формате PDF: Программа для создания файлов в формате PDF

    12:40

    Dropbox 2.3.1 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    12:36

    Обновление антивируса AntiVirus Free для Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    12:05

    AMD Overdrive v.4.2.6 - программа настройки и мониторинга продуктов AMD: Программа настройки и мониторинга продуктов AMD

    12:051

    Advanced Task Killer 1.9.7B101 помогает завершить «зависшие» приложения: В настройках программы можно установить правила для автоматического завершения процессов

    12:03

    CopyTo v.5.1.1.0 - программа для записи информации на CD/DVD/BD-диски: Программа для записи информации на CD/DVD/BD-диски

    11:30

    Avira Free Antivirus 2013 v.13.0.0.3185 - бесплатный антивирус для защиты ПК от вредоносного ПО: Бесплатный антивирус, предназначенный для защиты ПК от вирусов, червей, троянов и прочего вредоносного ПО

    10:552

    Recuva v.1.45 - бесплатная утилита для восстановления данных: Бесплатная утилита для восстановления данных

    10:20

    Продажи смартфонов LG Optimus L превысили отметку в 15 миллионов: Для того, чтобы продать 5 миллионов смартфонов серии, у LG ушло два месяца с небольшим

    09:597

    HDDLife for Notebooks v.4.0.193 - программа мониторинга жестких дисков ноутбуков: Обновленная версия программы мониторинга жестких дисков ноутбуков

    09:451

    Samsung REX — новая серия доступных мобильных телефонов компании: В составе линейки — четыре модели

    09:4017

    Symantec: 56% бывших сотрудников оправдывают кражу корпоративной информации: Половина бывших сотрудников продолжают хранить ценную конфиденциальную информацию со своего прошлого места работы

    09:102

    Смартфон среднего уровня Alcatel One Touch Star оснащен 4-дюймовым дисплеем AMOLED: Стоимость новинки — около $280

    09:056

    Обновление прошивки для ресиверов Pioneer серии LX и сетевых аудио плееров: Новая прошивка добавляет новые возможности

    08:35

    Heaven Benchmark v.4.0 - программа для тестирования графической подсистемы ПК в экстремальных условиях: Программа для тестирования графической подсистемы ПК в экстремальных условиях

    08:004

    Samyang планирует выпуск объектива 50/1,2 для зеркальных камер: Выход объектива Samyang с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой F/1,2 ожидается в будущем году

    08:0011

    Спор между Samsung Display и LG Display, касающийся технологий OLED, близится к разрешению: Samsung Display отказалась от претензий в адрес LG Display

    07:309

    Планшет Archos 97 Platinum HD с экраном разрешением 2048 x 1536 пикселей стоит $299: Одновременно представлены планшеты Archos 80 Platinum, Archos 97 Platinum HD и Archos 116 Platinum

    07:0024

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