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    19 февраля 2013

    «Флэшки» Mimoco для настоящих американских патриотов: Авраам Линкольн и Джордж Вашингтон

    23:0611

    Origin PC оснастит жидкостным охлаждением 3D-карты NVIDIA GeForce GTX Titan в своих настольных ПК: В конфигурацию некоторых систем Origin PC может входить до четырех 3D-карт NVIDIA GeForce GTX Titan

    22:326

    NVIDIA Chimera — первая в мире архитектура вычислительной фотографии для мобильных устройств: Среди возможностей архитектуры NVIDIA Chimera — съемка в режиме HDR Panoramic

    21:1212

    В однокристальную систему NVIDIA Tegra 4i интегрирован модем LTE: Основой Tegra 4i является четырехъядерный CPU на ядре ARM R4 Cortex-A9

    20:558

    Fujitsu Stylistic S01 — Android-смартфон для пожилых людей, который будет продаваться в Европе: Новинка является версией модели Raku-Raku для японского рынка

    20:288

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX Titan представлена официально: Основой 3D-карты NVIDIA GeForce GTX Titan служит самый быстрый в мире GPU

    19:1535

    В серию Seagate Business Storage вошли NAS объемом до 16 ТБ: Seagate ориентирует NAS Business Storage на офисное использование

    17:0316

    Серия портативных систем замков PNY ThinkSafe предназначена для ноутбуков и ультрабуков: Серия ThinkSafe включает три продукта

    15:286

    Специалисты CEA выявили две основные группы фотографов и назвали три фактора, которые будут двигать отрасль дальше: Пользователи камер, как и прежде, заинтересованы в возможности печатать снимки

    14:1017

    В стыковочных станциях на контроллерах DisplayLink появилась поддержка планшетов Microsoft Surface Pro: Обновленный драйвер уже доступен для бесплатной загрузки на сайте компании DisplayLink

    13:248

    Начат прием заказов на объектив Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC, названа цена: Объектив Samyang T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC можно заказать в вариантах для камер Canon, Nikon и Sony

    13:00

    BluetoothView v.1.66 - бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств: Бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств

    09:45

    BlueScreenView v.1.47 - крошечная утилита, автоматически сканирующая ПК в поисках и для анализа минидампов: Крошечная утилитка, которая автоматически сканирует ПК в поисках и для анализа минидампов

    09:10

    В прошлом году Google потратила на лоббирование своих интересов в Вашингтоне в девять раз больше средств, чем Apple: Влияние на американских политиков обошлось Google всего в 18 млн. долларов

    09:0025

    FastPictureViewer Pro v.1.9 Build 291 — качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    08:351

    Специалисты MIT хотят повысить выживаемость и эффективность американских солдат с помощью ткани из волокон с особыми свойствами: Новая униформа поможет обнаруживать угрозы и взаимодействовать с другими боевыми единицами

    08:3026

    Defraggler v.2.13 - бесплатный дефрагментатор с возможностью обработки только выбранных файлов: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    08:00

    Лазер Gigaphoton GT64A подходит для фотолитографии с использованием пластин диаметром 450 мм: Мощность эксимерного аргон-фторидного лазера Gigaphoton GT64A равна 120 Вт

    08:007

    Последние утечки перед официальным выходом оставляют все меньше белых пятен на портрете NVIDIA GeForce GTX Titan: В качестве ориентира цены NVIDIA GeForce GTX Titan названа сумма $1300

    04:1440

    Не отставая от конкурентов: Canon ввела скидки на 33 модели вспышек и объективов для жителей США: Сэкономить можно, даже если заказать из США

    01:4217

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