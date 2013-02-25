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    25 февраля 2013

    ASUS представила Padfone Infinity — комплект из планшета и смартфона на базе SoC Qualcomm Snapdragon 600: Разрешение экрана и планшетной, и смартфонной частей комплекта — Full HD

    23:5919

    Visa и Samsung берутся за продвижение технологии платежей с помощью NFC: NFC считается перспективной технологией бесконтактных платежей

    23:0813

    NEC собирается вывести смартфон Medias W с двумя экранами по 4,3 дюйма на международный рынок: В Японии NEC Medias W можно будет купить уже в апреле

    21:1514

    Назван срок начала международных продаж «самого тонкого и легкого водонепроницаемого планшета в мире» Sony Xperia Tablet Z: Планшет Sony Xperia Tablet Z толщиной 6,9 мм весит всего 495 г

    17:2833

    Mozilla рассказала о сотрудничестве с операторами и производителями готовых устройств на базе Firefox OS: Из российских операторов связи инициативу поддержали Мегафон и ВымпелКом

    16:3019

    Яндекс открыл собственный магазин приложений для Android:

    16:0813

    Nokia оценила телефоны 105 и 301 в 15 и 65 евро соответственно: Продажи Nokia 105 начнутся в первом квартале, модель 301 поступит в продажу во втором квартале

    15:1618

    Nokia Lumia 720 – смартфон среднего уровня под управлением Windows Phone 8, оцененный в 249 евро: В продажу в России смартфон поступит во втором квартале

    14:2536

    Biostar продемонстрирует на CeBIT эксклюзивную технологию Puro Hi-Fi : Ключевой момент технологии Puro Hi-Fi — отдельная схема питания аудиосистемы

    14:1716

    Nokia представила Lumia 520: Windows Phone 8 и двухъядерный процессор за 139 евро: В продаже в Европе аппарат появится во втором квартале

    13:2969

    Alcatel One Touch Fire – еще один смартфон под управлением Firefox OS: В продажу смартфон поступит в июне

    12:242

    WSUS Offline Update v.8.1.1 - бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет: Бесплатная утилита, позволяющая обновлять ОС Windows без доступа к Интернет

    12:054

    PIXresizer v.2.0.6 - бесплатная утилита для изменения размеров графических изображений : Бесплатная утилита для изменения размеров графических изображений

    11:30

    DVDVideoSoft Free Disc Burner v.3.0.18.128 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:55

    EditPad Lite v.7.2.3 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    10:20

    Smart Display DA220HQL — первый монитор Acer с предустановленной ОС Android: Устройство оснащено двухъядерным процессором частотой 1 ГГц

    09:5521

    CDBurnerXP v.4.5.1 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    09:45

    FocusWill CoolShip — компьютер на базе процессора ARM Cortex-A9 в корпусе клавиатуры: CoolShip — бюджетная альтернатива компьютерам Commodore

    09:1923

    Варианты лицензий на Office 2010 и Office 2013: Представлена таблица вариантов лицензирования Office

    09:107

    Технология NVIDIA Chimera будет доступна в устройствах с датчиком изображения Aptina AR0833: NVIDIA Chimera открывает доступ к возможностям вычислительной фотографии на смартфонах и планшетах

    09:00

    Смартфон Huawei Ascend P2 представлен официально, цена — 399 евро: В продажу аппарат поступит во втором квартале

    08:4520

    Новая технология «Лаборатории Касперского» позволяет контролировать доступ к ресурсам корпоративной сети: Новая технология «Лаборатории Касперского»

    08:35

    ARM и Synopsys подготовили к производству 20-нанометровый вариант GPU ARM Mali-T658 : GPU ARM Mali можно встретить в огромном количестве мобильных устройств

    08:305

    Linux.Sshdkit атакует Linux-серверы: «Доктор Веб» провела собственное расследование взломов Linux-серверов

    08:002

    Основой «нулевого клиента» CLI LT4100 стал процессор PCoIP Teradici Tera 2321: C помощью CLI LT4100 можно организовать рабочее место в виртуальной среде

    08:003

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