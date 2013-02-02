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    2 февраля 2013

    Запрос Apple об увеличении суммы в 1,05 млрд. долларов, которую предстоит выплатить Samsung, отклонен: Судья еще рассматривает просьбу компании Samsung уменьшить сумму выплаты

    22:3927

    Помимо флагманского смартфона M7, HTC выпустит еще две модели попроще — M4 и G2: HTC M4 — модель среднего уровня, G2 — начального

    22:307

    Майкл Делл готовится стать основным владельцем третьего по величине производителя готовых ПК в мире: Подробности выкупа акций компании Dell на сумму 24 млрд. долларов могут стать известны уже в понедельник

    21:5511

    В прайс-листе AMD появился процессор Athlon II X2 280: Оптовая цена нового флагмана серии Athlon II X2 — $49

    17:1223

    Sony прощается с MiniDisc: 20 лет

    15:1142

    Imagination Technologies начинает поставки ускорителей трассировки лучей Caustic Series2 R2500 и R2100: Ускорители Caustic Series2 R2500 и R2100 выполнены в виде карт расширения PCI Express

    12:3724

    Планшеты PlayBook получат ОС BlackBerry 10: Выпуск нового планшета BlackBerry маловероятен

    11:594

    Объектив компактной камеры FinePix F850EXR охватывает диапазон ЭФР 25-500 мм: Производитель отмечает высокую скорость работы F850EXR

    11:4010

    Появилась информация о четырёх новых SoC Qualcomm: Самый производительный с графикой Adreno 420

    11:045

    Samsung покупает 5% акций Wacom: Сумма сделки 58,9 млн. долларов

    10:5518

    Intel готовит процессор Core i3-2375M, который будет использоваться в тонких ноутбуках: CPU замечен в сервисной документации ноутбуков HP

    09:554

    Смартфон Huawei Ascend Mate, укомплектованный дисплеем диагональю 6,1 дюйма, оценен в $575: С учетом комиссий платежных систем и пересылки из Китая его ценник превышает $600

    09:5031

    Процессоры Intel Celeron 927UE, 1020E и 1047UE предназначены для встраиваемых решений: Стоимость CPU находится в пределах $86-134

    09:401

    В серию Intel SSD 335 добавлен накопитель объемом 180 ГБ: Цена Intel SSD 335 объемом 180 ГБ равна $180

    09:00

    SK Hynix завершила квартал с прибылью — помогло повышение спроса на память: 2012 год SK Hynix завершила с убытками в размере 145 млн. долларов

    08:30

    Lenovo отчиталась за квартал, завершившийся 31 декабря 2012 года: Доход Lenovo за три месяца составил 9,4 млрд. долларов

    08:001

    В датчик изображения Toshiba T4K28 разрешением 2 Мп интегрирован сигнальный процессор: Датчик изображения Toshiba T4K28 предназначен для мобильных устройств

    07:303

    Специалистами Toray создано самое тонкое в мире нановолокно: Нановолокна диаметром 150 нм найдут применение в фильтрах высокой очистки

    07:008

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