  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 февраля 2013

    Мобильный компьютер Google Chromebook Pixel: Core i5, сенсорный экран разрешением 2560 x 1700 пикселей, опционально — LTE: Начат прием предварительных заказов на Google Chromebook Pixel

    23:5833

    Приемники GNSS Sony CXD5600GF и CXD5601GG, потребляющие всего 10 мВт, предназначены для мобильных устройств: Компания Sony выпустила микросхемы CXD5600GF и CXD5601GG

    23:071

    Производители 3D-карт заинтересовались выпуском недорогих планшетов: Galaxy Microsystems в сотрудничестве с NVIDIA планирует выпустить планшет начального уровня стоимостью не более $149

    21:255

    Производители ноутбуков надеются убедить Intel в необходимости снизить цены на Ivy Bridge раньше срока: В лагере Wintel обдумывает меры по возрождению рынка ноутбуков

    21:0522

    AU Optronics увеличивает объёмы производства дисплеев для iPad mini и начинает работу над экранами для iPad mini 2: Объёмы производства достигли миллиона штук в месяц

    20:593

    Samsung Galaxy Camera (Wi-Fi) — облегченный вариант камеры с ОС Android : Данных о цене и дате начала продаж Samsung Galaxy Camera (Wi-Fi) пока нет

    20:467

    Основой системы дополненной реальности Canon MREAL стали очки с двумя камерами и дисплеями: Система Canon MREAL System for Mixed Reality уже доступна для заказов

    20:265

    NVIDIA хочет построить новую штаб-квартиру в виде двух гигантских треугольников: Рядом с существующей

    18:5123

    Представлена любительская зеркальная камера Nikon D7100 : Камера Nikon D7100 стала развитием модели Nikon D7000

    18:3023

    Sony: анонс PlayStation 4, пока что только на бумаге: Саму консоль не показали, но характеристики дали довольно подробные

    16:5724

    Алюминиевый корпус Lian Li PC-9N поддерживает установку видеокарт длиной до 430 мм без снятия корзины для HDD: Изделие по умолчанию комплектуется двумя вентиляторами - диаметром 140 и 120 мм

    16:307

    evasi0n Jailbreak для iOS 6.1.2 доступен для загрузки: Уязвимость, используемая для взлома iOS, в 6.1.2 исправлена не была.

    16:007

    Компактная фотокамера Nikon Coolpix S3500 пришла на смену модели S3300: Новинка оценена в 155 евро

    15:152

    Achronix начинает поставки FPGA Speedster22i, изготавливаемых Intel по 22-нанометровой технологии : В чипах Speedster22i используются 22-нанометровые объемные транзисторы Tri-Gate

    13:2912

    FlashFXP v.4.3.0 - качественный и удобный FTP-клиент: Качественный и удобный FTP-клиент

    10:20

    LG рассекретила смартфоны Optimus F5 и F7: Младшая модель поступит в продажу во втором квартале, старшая — спустя какое-то время

    09:5012

    NVIDIA Inspector v.1.96.9 - бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию о видеокартах на базе процессоров и чипсетов NVIDIA: Крошечная, бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию об аппаратном обеспечении видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA

    09:45

    Серию 3D-карт MSI R7950 Twin Frozr пополнила модель Boost Edition, разогнанная в заводских условиях: Ожидается, что 3D-карта MSI R7950 Twin Frozr Boost Edition будет стоить $330

    09:255

    Apple iTunes v.11.0.2 - популярная программа для работы с устройствами Apple: Популярная программа для работы с устройствами Apple

    09:10

    Представлены мобильные процессоры Qualcomm Snapdragon 400 и 200: Появление мобильных устройств на базе Qualcomm Snapdragon 400 и 200 ожидается в этом году

    09:003

    Gigabyte адресует системные платы H77TN и B75TN типоразмера Mini-ITX сборщикам моноблочных компьютеров: Изделия характеризуются низкопрофильным исполнением

    08:5013

    Флагманский смартфон HTC One протестировали в бенчмарках, результаты впечатляют: Производительность HTC One выше, чем у ASUS PadFone 2, HTC Butterfly или Samsung Galaxy Note 2

    08:4021

    Wise Disk Cleaner v.7.76 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от "мусора": Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    08:35

    Шасси Magma ExpressBox 1T рассчитано на одну карту расширения и подключается к порту Thunderbolt: Наличие двух портов Thunderbolt позволяет включать ExpressBox 1T в цепочку

    08:3013

    Продажи смартфона YotaPhone с двумя экранами начнутся во второй половине 2013 года: Yota Devices и Hi-P подписали соглашение о производстве YotaPhone

    08:0013

    Outlook.com: тестирование завершено, начинается работа: Период предварительного тестирования нового почтового сервиса Outlook.Com завершен

    08:00

    Технология AMD Turbo Dock позволяет гибридным ПК рационально менять свое энергопотребление и производительность: Технология AMD Turbo Dock будет представлена на конференции Mobile World Congress 2013

    07:309

    Появились первые изображения смартфонов LG Optimus F7 и Optimus F5: Технические данные LG Optimus F7 и Optimus F5 пока отсутствуют

    07:00

    Globalfoundries улучшает 55-нанометровый техпроцесс LPe 1V: Улучшенный техпроцесс LPe 1V дает возможность одновременно использовать элементы библиотек ARM 1.0V и 1.2V

    03:00

    SteelSeries представляет гарнитуру Flux In-Ear: Вакуумные наушники SteelSeries Flux In-Ear рассчитаны для профессиональных геймеров

    00:45

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018