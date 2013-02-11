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    11 февраля 2013

    Появилось качественное изображение смартфона HTC One (M7): Картинка «утекла» в Сеть через Twitter за восемь дней до официальной премьеры устройства

    23:4510

    HP отмечает 25-летие принтеров HP Deskjet выпуском самого быстрого в мире цветного настольного принтера: За высокую скорость печати принтер HP Officejet Pro X занесен в книгу рекордов Гиннесса

    22:5616

    Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-N14U поддерживает скорости до 300 Мбит/с и обеспечивает совместное использование модема 3G/4G : К достоинствам ASUS RT-N14U производитель относит поддержку ASUS AiCloud

    21:268

    3D-ускоритель NVIDIA GeForce Titan будет работать на тех же частотах, что и GeForce GTX 690: В таком случае нет сомнений в том, что производительность GeForce Titan будет выше, чем у GeForce GTX 690

    18:455

    10-дюймовый планшет ASUS MeMO Pad Smart представлен официально, стоит $299: Основой ASUS MeMO Pad Smart служит платформа NVIDIA Tegra 3

    16:0020

    50 ГБ Яндекс.Диска — всем владельцам Sony Xperia Tablet S: Для этого нужно просто установить приложение на ваш планшет, запустить его и авторизоваться – и вы получите дополнительные гигабайты

    14:463

    Вышел Skitch 2.03 для iOS: Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    14:38

    Планшеты Microsoft Surface Windows 8 Pro со 128 ГБ флэш-памяти были распроданы за считанные часы: Данных о количестве проданных планшетов Microsoft Surface пока нет

    14:1557

    Super Talent пополняет ассортимент твердотельных накопителей с разъёмами PCIe и Mini PCIe: в зависимости от модели, SSD будут иметь объём от 8 ГБ до 128 ГБ

    14:102

    Intel отправит твердотельные накопители серии 310 на пенсию: Но SSD 330 Series объемом 180 ГБ покинет производственную гамму компании еще быстрее

    09:43

    RubyMine 5 — разработка на Ruby во всем своем многообразии: Новая версия RubyMine 5 от компании JetBrains предоставляет полноценный набор инструментов для большего числа разнообразных Ruby-приложений

    09:00

    Samsung начинает массовый выпуск панелей AMOLED размером 4,99 дюйма и разрешением Full HD : Первоначально, запланирован выпуск примерно 3 млн. штук в месяц

    09:00104

    Появились предварительные характеристики смартфонов LG Optimus L3, L5 и L7 второго поколения: Все три модели получат новые процессоры

    08:455

    Fujitsu представила высокопроизводительный цифровой сигнальный процессор для мобильных устройств: Суперкомпьютерные технологии идут в смартфоны

    08:302

    У Google появится собственный аэропорт: На его строительство уйдет от 18 до 24 месяцев

    08:1535

    Symantec: уничтожен ботнет Bamital, подменявший результаты поиска миллионов пользователей: Symantec сообщает об успешном уничтожении ботнета под названием Bamital

    08:001

    Globalfoundries и Samsung рассчитывают начать выпуск 14-нанометровых чипов до конца года: Освоение EUV откроет путь к использованию 450-миллиметровых пластин

    08:0043

    Paranoid Android 3 — новая версия альтернативной прошивки: Прошивка ныне доступна для четырех устройств: Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7 и Nexus 10

    01:322

    Обновлен Adobe Flash Player 11.1.115.37 для Android: После установки приложения Flash-анимация будет работать в некоторых браузерах

    01:223

    Lock Screen Notifications Widget — уведомления на экране Jelly Bean: При помощи Lock Screen Notifications Widget можно получать практически любые уведомления

    01:18

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