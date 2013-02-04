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    4 февраля 2013

    Анонсирован объектив Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC для камер системы Micro Four Thirds: Дата начала продаж и цена объектива Tamron 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC пока не определены

    20:023

    Fujitsu и Panasonic планируют объединить производство микросхем: Fujitsu опровергает сообщения о возможном объединении с Panasonic

    17:372

    Новое на iXBT.com: авторизация в конференции через социальные сети, пополнение счета через PayPal: Оплата через PayPal доступна и на сайте бесплатных объявлений KOMOK.com

    16:0444

    VESA обновляет стандарт DisplayPort Dual-Mode, добавляя поддержку Ultra HD : Появление продуктов, соответствующих стандарту DisplayPort Dual-Mode 1.1, ожидается в этом году

    15:347

    Цены на «хромбуки» HP Pavilion 14 Chromebook начинаются с $330: Основой HP Pavilion 14 Chromebook служит процессор Intel Celeron

    14:4522

    Разрешение экрана десятидюймового планшета Fujitsu Arrows Tab Wi-Fi FAR70B – 1920 х 1200 пикселей: Аппарат построен на однокристальной платформе NVIDIA Tegra 3

    14:4516

    Colorful готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 660 Glorious Mission: О сроке выхода 3D-карте Colorful iGame GeForce GTX 660 Glorious Mission пока данных нет

    14:053

    Toshiba представила флэш-память Nano Flash-100: Флэш-память типа Nano Flash-100 объединяет черты технологий NAND и NOR

    13:471

    DARPA организует создание «временной электроники»: Агентство DARPA анонсировало работы по программе Vanishing Programmable Resources (VAPR)

    12:5825

    Startup Delayer v.3.0 Build 327 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    11:304

    Universal Plug-and-Play Tester (UPnPTest) v.2.11 - утилита, отображающая список всех доступных устройств, совместимых с Universal Plug-and-Play: Утилита, отображающая список всех доступных устройств, совместимых с Universal Plug-and-Play

    10:55

    Ashampoo Burning Studio v.6.83 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:20

    DVDStyler v.2.4 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    09:45

    BitTorrent v.7.8 — P2P-программа для обмена файлами между пользователями: Программа для обмена файлами между пользователями

    09:101

    В одной стойке библиотеки Quantum Scalar i6000 HD помещается 5 ПБ данных: Библиотека Quantum Scalar i6000 HD масштабируется более чем до 75 ПБ

    09:0022

    µTorrent v.3.3 Build 29038 — популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    08:358

    Virtium анонсирует самые емкие промышленные SSD типоразмера Slim SATA : Объем накопителей Virtium StorFly 200 Slim SATA достигает 512 ГБ

    08:303

    MVSoft PC Information v.2.8.1.1 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    08:00

    Xilinx рапортует о лидерстве в освоении норм 20 нм: Первые 20-нанометровые микросхемы Xilinx готовы к выпуску

    08:0012

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