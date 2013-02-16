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    16 февраля 2013

    Вышло приложение Тамагочи для Android : Отрадно, что приложение бесплатное

    11:576

    Новая версия прошивки iOS 6.1.1 для iPhone 4S: Апдейт исправляет ошибку, из-за которой смартфон нестабильно работал в сетях ряда европейских операторов

    11:411

    Обновление Dr.Web для Symbian OS 6.0.3: Причиной обновления послужило устранение выявленных ошибок в работе продукта

    11:37

    Ёмкость универсальной внешней батареи LG PMC-510 составляет 5200 мА•ч: Стоимость $55

    10:0025

    Carl Zeiss обещает, что объектив Distagon T* 1,4/55 будет «лучшим полтинником всех времен»: Ожидаемая цена объектива Carl Zeiss Distagon T* 1,4/55 — 3000 евро.

    09:0035

    Buffalo называет DriveStation HD-GDU3 с 1 ГБ кэш-памяти и интерфейсом USB 3.0 «самым быстрым внешним накопителем»: Предусмотрен выпуск моделей HD-GD1.0U3, HD-GD2.0U3 и HD-GD3.0U3 объемом 1, 2 и 3 ТБ соответственно

    08:303

    Корпуса Sharkoon VS3 рассчитаны на системные платы типоразмера ATX: В серию Sharkoon VS3 вошло шесть модификаций ценой от 23 евро

    08:009

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