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    24 февраля 2013

    Обновлена SketchBook Pro 2.8 для iPad : Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    23:32

    Kingsoft free Office 5.33 — бесплатный офис для Android : Программа позволяет создавать, просматривать и редактировать документы пакета Microsoft Office.

    23:30

    Вышла новая версия клиента Dropbox 2.1.2 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    23:29

    Аналитики IDC назвали лидера рынка ПК и мобильных устройств в 2012 году: В течение 2012 года было отгружено 1,2 млрд. ПК и мобильных устройств

    23:149

    Alcatel One Touch Idol X — яркий 5-дюймовый смартфон толщиной 7,1 мм: Четыре ядра

    22:3713

    HP выпустит в апреле 7-дюймовый планшет стоимостью 170 долларов: Две камеры и масса 358 г

    22:0712

    Lenovo представила сразу три новых планшета: 7-дюймовые A1000 и A3000 и 10-дюймовый S6000: Два и четыре ядра MKT

    21:159

    Tilera начинает поставки 72-ядерных процессоров TILE-Gx72: В конфигурацию Tilera TILE-Gx72 входит богатый набор блоков ввода-вывода и четырехканальный контроллер DDR3

    16:454

    Продолжение «архитектурной гонки» — очередь Google: 100 000 квадратных метров

    15:459

    Новая версия клиента Twitter 5.3.3 для iOS : В нем доступен поиск, просмотр популярных твитов, тем и карт.

    15:27

    Facebook 5.5 для iOS — быстро делитесь самым интересным!: Выпущена новая версия фирменного приложения Facebook для iOS

    15:251

    YouTube 4.3.9 для Android улучшает работу с ТВ: Новая версия поддерживает функцию отправки видео на телевизор нажатием одной кнопки

    15:17

    WatchDroid Pro 6.01 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    15:10

    Wifi Analyzer 3.5.2 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    15:08

    Ultimate Stopwatch & Timer 6.0.2 — мобильный таймер для любителей спорта: С его помощью можно засекать время, измерять свои спортивные достижения

    15:05

    Songbird Music 1.4 для iOS — для музыкальных фанатов: Среди особенностей Songbird.me можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    15:00

    OfficeSuite 7 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    14:54

    n7player Music Player 2.0.8 — плеер с 3D-интерфейсом для Android: Аудиоколлекция пользователя на экране смартфона или планшета представляется в виде трехмерной стены из обложек музыкальных альбомов

    14:48

    Появились первые изображения нового планшета Apple iPad mini : Установка дисплея Retina удорожит Apple iPad mini

    14:456

    Acer оценивает семидюймовый планшет Iconia B1 с 16 ГБ флэш-памяти в 139 евро: Модификация Acer Iconia B1-A71 с 8 ГБ стоит 119 евро

    13:506

    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Note 8.0 представлен официально: Новинка поступит в мировую продажу во втором квартале

    13:4551

    Корзина Icy Dock FlexCage MB973SP-1B рассчитана на три накопителя : Монтаж и демонтаж накопителей в Icy Dock FlexCage MB973SP-1B не требует инструментов

    13:119

    Handcent SMS 4.7 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    12:15

    FPse 0.11.87 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    12:13

    Fotolr Photo Studio 2.13 для обработки изображений на Android: Приложение для устройств с Android, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    12:09

    arcMedia Pro 3.500 — воспроизведение почти любых видеофайлов на Android : Медиапроигрыватель, который позволяет воспроизводить на мобильном устройстве популярные форматы видео

    11:42

    Beautiful Widgets 5.1.0 — украшение стартового экрана Android: Популярный набор виджетов для рабочего стола смартфонов и планшетов с Android

    11:40

    File Expert 5.1.2 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    11:38

    Полиция Нью-Йорка формирует отдел, который будет заниматься расследованием краж iPhone и iPad: В 2012 году количество краж iPhone и iPad в Нью-Йорке увеличилось на 40%

    11:1729

    Появились спецификации смартфона ZTE Open под управлением ОС Firefox Mobile: Аппарат схож с анонсированным ранее смартфоном Mozilla Keon

    09:154

    Renesas Mobile покажет на MWC 2013 восьмиядерный процессор APE6: Renesas Mobile на MWC 2013 покажет возможности голосовой связи VoLTE

    09:006

    Доход Marvell за год составил 3,17 млрд. долларов: В Marvell полагают, что в текущем квартале доход достигнет 700-740 млн. долларов

    08:005

    AudioCodes выпускает IP-телефоны 400HD для Microsoft Lync : Поставки AudioCodes 400HD начнутся в этом квартале

    07:002

    CameraPro (CameraX) 2.4.3 раскрывает все возможности камер на смартфонах с Android: После установки CameraPro появляется возможность быстро настраивать камеру, наблюдая за изменениями в реальном времени

    01:24

    ES File Explorer 1.6.2.5 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    01:222

    Tweetbot 2.7.2 — сервис микроблогов на iPhone: Tweetbot позволяет создавать списки лент из твитов от определенных пользователей, а также дает возможность быстро переключаться между ними.

    01:19

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