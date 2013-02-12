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    12 февраля 2013

    iXBT.com запускает новый конкурс «Girls gone IT»: Конкурс iXBT.com «Girls gone IT» проводится исключительно для девушек

    21:3742

    Nokia Asha 310 — как Asha 309, но с поддержкой двух карт SIM: Телефон оценен в $102

    18:3415

    Ассортимент ASUS пополнился 3D-картами GTX650-E-1GD5 и GTX650-E-2GD5, обходящимися без разъемов дополнительного питания: Различие между 3D-картами ASUS GTX650-E-1GD5 и GTX650-E-2GD5 заключено в объеме памяти

    15:555

    iWatch — Apple в ближайшем будущем может выпустить интеллектуальные часы: Наручное устройство будет выполнять некоторые функции смартфонов, возможно, полностью заменяя их

    15:5439

    Pipo Max M9 — один из первых планшетов на базе однокристальной системы Rockchip RK3188: Производительность аппаратной платформы планшета находится на высоком уровне

    15:258

    Barebone-комплект Shuttle X70S служит для сборки моноблочного ПК с процессором Intel Core: Новинка получила экран диагональю 18,5 дюйма и разрешением 1366 х 768 пикселей

    14:5010

    FlashGot v.1.5.4.1 - дополнение к Firefox для удобной загрузки файлов из сети: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной загрузки файлов из сети

    14:25

    Balabolka v.2.6.0 - программа для озвучивания текста: Бесплатная программа для озвучивания текста

    13:50

    Project Ayr — HTPC с пассивным охлаждением в корпусе красного дерева : Основой Project Ayr служит системная плата Gigabyte Z77N-WiFi

    13:3328

    AutoHotkey v.1.1.09.03 - программа для расширенного управления устройствами ввода: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    13:15

    NetGong v.8.1 Build 210 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    12:40

    NetInfo v.8.1 Build 210 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    12:05

    Hard Drive Inspector v.4.12 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    11:30

    CPU-Z v.1.63 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    10:55

    Россияне знают об угрозах в Интернете больше европейцев, но используют не все способы защиты: Несмотря на сравнительно высокий уровень осведомленности об угрозах в Сети, лишь немногие российские интернет-пользователи обеспечивают свою кибербезопасность – об этом говорит ежегодное исследование, проведенное компанией Microsoft

    10:202

    ASUS подготовила клавиатуру-обложку для планшета MeMO Pad Smart: Ориентировочная цена изделия — $55

    09:597

    «Лаборатория Касперского» получила патент на технологию обнаружения и противодействия буткитам: «Лаборатория Касперского» получила патент на технологию обнаружения и противодействия буткитам

    09:453

    LG анонсировала смартфоны Optimus L Series II, первой в продажу поступит модель Optimus L7 II: LG Optimus L7 II появится в России уже на этой неделе

    09:407

    CyberPowerPC представила игровой ноутбук FangBook X7: Поставки лэптопов начнутся 25 февраля

    09:106

    Simkl запускает новый бесплатный сервис записи Skype-звонков с облачным хранилищем: Simkl объявила о запуске нового приложения IM Chat & Voice Recorder v 3.0 для записи голосовых Skype-звонков и текстовой переписки Skype с возможностью облачного хранения

    09:10

    Анонсирован подводный бокс Nauticam NA-NEX6 для камеры Sony NEX-6: Бокс, получивший каталожный номер 17406, выдерживает погружения на глубину до 100 м

    09:003

    Symantec: Backdoor.Barkiofork бьет по оборонной и авиационно-космической индустрии: Symantec сообщает об обнаружении ряда кибератак, нацеленных на предприятия оборонной и авиационно-космической промышленности

    08:35

    Eurocom называет Panther 5.0 Server Edition «суперкомпьютерным ноутбуком»: Основой Panther 5.0 Sever Edition служит процессор Intel Xeon

    08:3030

    Изображения 30-дюймового монитора U3014 разрешением 2560 х 1600 пикселей появились на сайте Dell : Предположительно, в мониторе Dell UltraSharp U3014 используется жидкокристаллическая панель типа AH-IPS

    08:0020

    SearchInform полностью обновила свои продукты для обеспечения информационной безопасности: SearchInform представила ряд существенных обновлений для продуктов, входящих в состав «Контура информационной безопасности SearchInform»

    08:00

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