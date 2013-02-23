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    23 февраля 2013

    aTypo Picture 4.0 для iOS создает фотографии из текста: Для быстрого получения эффекта предусмотрено более четырех десятков предустановок.

    23:26

    Процессоры Qualcomm Snapdragon 800 поддерживают технологию Apical Assertive Display: Технология Apical Assertive Display позволит снизить энергопотребление дисплеев смартфонов и планшетов на базе Qualcomm Snapdragon 800

    19:3517

    Системная плата MSI X79A-GD45 PLUS оснащена восемью слотами для модулей памяти: Плата MSI X79A-GD45 PLUS построена на чипсете Intel X79

    16:0212

    Разрешение компактной камеры Casio Exilim EX-ZS30 равно 20,1 Мп: На корпусе камеры Casio Exilim EX-ZS30 есть три главные кнопки: Shoot, View и Delete

    15:3418

    Появились качественные изображения смартфонов Nokia Lumia 720 и 520: Дебют смартфонов ожидается на выставке MWC 2013

    12:0511

    HTC One оценен в 661 евро в Германии, в 590 евро — в Великобритании: Если согласиться на операторский контракт, то получить HTC One можно будет и бесплатно

    11:0527

    Разработка Multicore Association призвана упростить программирование для многоядерных однокристальных систем: Полтора года работы Multicore Association завершились выпуском интерфейса прикладных программ MTAPI

    08:002

    ZTE покажет смартфон с поддержкой LTE на платформе Marvell в ходе выставки MWC 2013 : Четырехъядерная платформа Marvell с поддержкой LTE появится в серийных продуктах в текущем году

    07:455

    IP-ядро микроволнового модема Xilinx 1024QAM предназначено для соединений «точка-точка» в транспортных сетях связи: Особенностью Xilinx 1024QAM является полная программируемость

    07:00

    Nokia покажет на MWC 2013 свое оружие в борьбе с конкурентами — дешевые смартфоны: В течение последних двух лет Nokia концентрирует усилия на выпуске смартфонов

    04:3022

    Камера Sony Cyber-shot TX30 с дисплеем OLED размером 3,3 дюйма выдерживает погружения на глубину до 10 м: Камера Sony Cyber-shot TX30 весит всего 140 г

    00:1013

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